Чи повинна держава втручатись в економічні процеси: думки українців

Близько третини українців вважають, що держава повинна як найменше втручатись економічні процеси всередині країни. Однак, у той самий час, майже половина підтримує стримування нею споживчих цін і тарифів.

Думки українців

Зведення до мінімуму втручання держави в економічні процеси

З приводу того, чи повинна держава звести своє втручання в економічні процеси держави задля успішного розвитку України, респонденти відповіли наступним чином:

32% опитаних українців погодилось з тим, що втручання держави в економічні процеси повинно бути зведене до мінімуму.

38% – вважають навпаки.

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Також у Центрі зазначили, що частка тих, хто дотримується думки, що важливим є зведення до мінімуму втручання держави в економічні процеси, проти 2005 року зменшилася з 41% до 32%, а тих, хто з цим не згоден – зросла з 27% до 38%.

Пенсійне забезпечення

59% вважають, що за нього повинна відповідати держава,

39% – не погоджуються з цим.

Що стосується покладання відповідальності на державу, то воно поступово зменшується. У 2020 році співвідношення було 65% та 32% відповідно, а у 2010 році – 79% та 19% відповідно.

Готовність сплачувати високі податки

32% українців готові сплачувати високі податки, але безкоштовно отримувати від держави певні соціальні послуги (торік показник становив 39%)

26,5% – обрали систему сплати низьких податків, але оплачуваних соцпослуг (торік показник становив 21%).

Підвищення рівня життя українців

З приводу того, у чому повинна полягати допомога держави з приводу підвищення рівня життя громадян у першу чергу, українці відповіли наступним чином:

39% називали встановлення такого рівня зарплат, коли кожен працюючий зможе утримувати себе і свою сім’ю на гідному матеріальному рівні (у 2002 році цей варіант обрало 55% опитаних).

23,5% вважають, що допомога полягає у субсидіях, пільгах, соціальних виплатах малозабезпеченим громадянам (у 2002 році – 16%).

21% – допомога повинна полягати у створенні робочих місць з метою надання роботи усім працездатним громадянам (у 2002 році – 19%).

9% – пов'язують допомогу зі створенням умов для вільного підприємництва, перш за все – малого і середнього бізнесу (у 2002 році – 5%).

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Розвиток бізнесу

62% українців вважають, що держава повинна більше підтримувати розвиток малого та середнього бізнесу.

14% – лише підтримку великого бізнесу.

Права найманих працівників

65% вважають, що держава має здійснювати захист прав найманих працівників перед роботодавцями.

12% – виступають за посилення прав роботодавців у відносинах з найманими працівниками.

Комунальні тарифи

57% опитаних підтримують стримування споживчих цін і комунальних тарифів шляхом підвищення оподаткування великого бізнесу, "олігархів".

15% підтримують обмеження втручання держави й виступають за те, щоб вони регулювалися ринком.

Зауважте, що рік тому точку зору про підтримку стримування споживчих цін і комунальних тарифів шляхом підвищення оподаткування великого бізнесу поділяло 64% опитаних українців.

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Як проводилось опитування

Опитування провели з 21 по 26 травня 2021 року методом інтерв'ю "обличчям до обличчя". У процесі опитали 2 017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих територій Донбасу та півострова Крим. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.