Повернення у 90-ті: річна інфляція в Росії зросла до 17,8%

У країни-агресорки Росії зросла річна інфляція до 17,8%. Це вважається рекордом за останні 20 років.

Відомо, що за підсумками квітня у річному вираженні інфляція Росії склала 17,83%. За підсумками року вон може досягнути значення 18 – 23%. Про це повідомили у Центробанку Росії.

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Також за квітень у країні-агресорці подорожчало продовольство на 2,87%. Проте овочі та фрукти, що дивно, навіть подешевшали на 0,35%.

Найсильніше в Росії подорожчав цукор – на 67%.

Де ще зросла інфляція

Крім того, інфляції зазнала й Німеччині. В якої вона піднялася до максимуму за останні 40 років через зростання цін на нафту і газ.

За даними Статистичного управління, востаннє такий же високий рівень інфляції був зафіксований в Німеччині восени 1981 року в результаті першої війни в Перській затоці.

Посилаючись на вплив цін на енергоносії, уряд Німеччини прогнозує рівень інфляції в 6,1% – у 2022 році і 2,8% – в наступному 2023 році.

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