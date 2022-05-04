Скільки грошей потрібно Україні

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на сесії Wall Street Journal CEO Council Summit, передає 24 канал. За його словами, від початку війни Росія заблокувала усі українські порти, перекривши левову частку експорту і зупинивши цілі галузі нашої економіки.

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Бойовими діями РФ зруйнувала сотні міст, громад і тисячі підприємств, як державних, так і приватних. Тільки побіжний огляд втрат дає цифру в близько 600 мільярдів доларів. І щомісячно для державного бюджету й підтримки економіки потрібно до 7 мільярдів доларів,

– сказав Зеленський.

Він також зазначив, що багато компаній та бізнесменів зробили внески до ЮНІСЕФ, Червоного хреста ті інших міжнародних організацій і він за це щиро вдячний. Але, на жаль, більшість цих коштів не надійшли до українських громадян та уряду, тому потрібна пряма допомога.

Як допомогти Україні

Це можна зробити, наприклад через інструмент військових облігацій, або через рахунок в українському центральному банку, з якого проводяться виплати українцям.

"Допомагаючи нам, ви допомагаєте собі в майбутньому. Ця допомога заради стабільності і свободи, а отже, заради зросту. Немає зараз у світі тих, хто б сумнівався в перемозі України. Але вона не буде переконливою поки ми не відбудуємо зруйноване", – заявив президент.

За його словами, найбільший внесок у відбудову України, який бізнес можете зробити, це відкриття представництв, підрозділів, виробництв, кампаній та офісів в Україні.

Переваги для бізнесу

І тут ви отримаєте не лише доступ до нашого 40-мільйнного ринку, але й до ринку усього ЄС. Як ви знаєте, ми вже отримали рішення Євросоюзу, що всі мити, квоти та антидемпінгові тарифи для нашого експорту будуть скасовані. Ми також очікуємо таких рішення від США та інших країн,

– розповів Зеленський.

Він додав, що кваліфіковані спеціалісти, зручна логістика в Європу, доступні ресурси, власні джерела енергетики – це однозначні переваги для локалізації виробництва Україні.

"Ми вже показали приклад героїзму, захищаючи спільні інтереси та цінності. Одразу після перемоги ми продемонструємо приклад створення найкращих умов для ведення бізнесу. Це все може стати частиною нового економічного порядку в Європі, новим імпульсом для глобального зростання економік. Це те що потрібно вам і нам", – наголосив президент.

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