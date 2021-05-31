Цей проєкт у січні запустили платіжна платформа Fondy спільно з Київською школою економіки (KSE) та національним проєктом Дія.Бізнес. Понад 3 тисяч підприємців підписались на телеграм-канал для того, щоб отримувати короткі відеолекції з бізнесу та складати тести в чат-боті.

Переможця проєкту вже обрали. Ним став одесит Владислав Бандурин з проєктом стартапу StudSearch.org, і тепер він отримає від Fondy та KSE грант на бізнес-освіту на програмі Master of Business Administration. Окрім переможця, ще 11 учасників отримали інші освітні гранти та заохочення.

До онлайн-фіналу у телеграм-каналі разом з організаторами долучилися спікери від Uklon, Grammarly, 3Dlook та інших бізнесів. Лідери компаній розповіли, яке знання, отримане під час навчання, виявилося найціннішим на практиці.

Ділимось їх історіями:

Комунікуйте зі світом. Доводьте справу до кінця. Не кидайте коли важко.

Тимофій Милованов – президент Київської школи економіки, радник Керівника Офісу Президента України:

– Важливіше не те, що ти знаєш, а те, що ти вмієш робити. Найголовніше, чому я навчився в Київській школі економіки та Вісконсинському університеті в Медісоні, це доводити справу до кінця. Не кидати, коли важко. Не впадати в ейфорію, коли легко. Мало кому це вдається.

Дуже важлива порада, або мудрість, яку дали мені мої викладачі – це якщо ви хочете, щоб вас зрозумів світ, вчіться писати. Написання своїх думок створює дисципліну. Якщо немає дисципліни, ви не знаєте, про що говорите. Я бажаю всім вчитися писати й через письмо комунікувати зі світом.

Бізнес – це спорт. Якісно тренуйтеся та вперто йдіть вперед

Валерія Вагоровська – засновниця та керуюча партнерка Fondy:

– Дуже багато знань для свого бізнесу я отримала навіть зі спорту. Наприклад, різниця в підході стаєра та спринтера. Це як раз про те, як грати в довгу. А ще в спорті, як і в бізнесі дуже важливо якісно тренуватися та вперто йти вперед. Тренер – це та людина, яка тебе підтримує, допомагає, скеровує. Можна порівняти це з менторством – дуже актуальним напрямом в бізнесі. Багато менторів допомагають стати крутими бізнесменами. А в учасників першого сезону “Гри в довгу” були чудові ментори, чи то пак тренери – дякуючи Київській школі економіки!

Сергій Смусь – співзасновник і COO першого українського онлайн-сервісу виклику авто Uklon:

Без практики освіта немає сенсу

– Всі отримані знання (як би банально це не прозвучало), потрібно використовувати на практиці. Інакше в освіті немає сенсу. Навчання має драйвити, ви маєте отримувати від нього задоволення. Інакше жодного результату процес не дасть.

Будьте прискіпливі до вибору предметів, навчальних закладів та, особливо, викладачів. Викладачі з досвідом в бізнесі навчать вас швидше та ефективніше, ніж теоретики.

Помилятися – це ок. Швидке усвідомлення помилки – швидкий результат

Вадим Роговський – генеральний директор та співзасновник 3DLOOK:

– На курсі "Менеджмент інновацій" в Стенфорді я дізнався про необхідність створити safe place to fail. Це таке середовище, коли всі в компанії розуміють, що помилятися – це ок. Помилятися – безпечно. Чим швидше припустився помилки, тим швидше досягнеш потрібного результату.

Менеджмент і лідерство – не одне й те саме. Менеджмент – це ті 4 функції (організація, мотивація, планування й контроль), що дають можливість досягати фінансових цілей і лишати клієнтів задоволеними. Лідерство – система прийняття рішень, що створюється з урахуванням певних цінностей, які закладає лідер. Важливо, щоб ви, як лідер, були прикладом і дотримувалися цих принципів.

Пам’ятайте про важливість корпоративної культури. Але це не якісь засади, прописані, умовно, на сайті. Це те, як приймаються рішення в компанії без участі керівника. Те, як обговорюються ідеї, коли вас немає в кімнаті. Те, як керівник вчиняє щодня, коли приймає рішення. Це транслюється на всю компанію.

Якщо людей об'єднає система цінностей – це приведе їх до успіху

Ігор Карпець – general business manager в Grammarly:

– Брати на роботу "правильних" людей значно пришвидшує прогрес компанії. Але як цих людей визначити? Ми надихнулися досвідом провідних компаній і сформували систему цінностей Grammarly. Об'єднали їх в абревіатуру EAGER:

Ethical – робити свою роботу навіть тоді, коли ніхто не спостерігає.

Adaptable – дивитися на зміни, як на можливості, а не проблеми.

Gritty – досягати мети з ентузіазмом і наполегливістю, робити все можливе для виконання роботи, коли це потрібно.

Empathetic – ставитися до інших так, як ви хотіли б, щоб ставилися до вас.

Remarkable – завжди навчатися нового, швидко розвиватися й бути винятковим, при цьому скромним.

Ми поставили відповідність принципам компанії понад усе і створили команду однодумців, які готові йти до кінця. Система цінностей є в Starbucks, Adidas та багатьох інших світових компаніях. Раджу створити свою систему цінностей, які об‘єднають людей та приведуть їх до успіху.