Потоки газу трубопроводом "Ямал-Європа" впали до нуля

Росія неочікувано призупинила постачання газу трубопроводом "Ямал-Європа".

Газопровід "Ямал-Європа" закінчується в німецькому пункті "Мальнов". У вівторок, 29 березня, о 13:00 за місцевим часом фізичний потік становив 1 451 155 кВт/год. Після цього він впав до нуля. Такі дані наводить оператор Gascade. Причин, чому так сталося – не називають.

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Трубопровід, який зазвичай прямував на захід, перейшов у реверсний режим 15 березня, оскільки номінації на поставку газу до Німеччини впали до нуля, а польські споживачі купували газ у Німеччині.

При цьому два інші газопроводи з Росії в Європу працюють у стабільному режимі. Мова йде про "Північний потік 1" та газопровід через Україну.

З чим можуть бути пов'язані проблеми з газопостачанням з Росії

Російська влада вирішила перейти на оплату в рублях за постачання газу для країн, які назвала "недружніми". Це ті країни Європи, які запровадили санкції проти Росії після її військового вторгнення до України.

Європейські країни не згідні з переходом на оплату в рублі. Відтак зросла ймовірність перебоїв у постачанні газу, допоки йде протистояння щодо валюти оплати.

Дивіться відео про протистояння Росії та Європи щодо оплати за газ