Оштрафували румунські підрозділи Engie та E.ON, а також дві інші фірми.

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Їхні клієнти скаржилися на те, що постачальники повідомили їх про підвищення цін на газ протягом терміну дії контракту, хоча вони підписали контракти з фіксованою ставкою.

Зверніть увагу! Кілька днів тому румунське управління у справах захисту прав споживачів вже оштрафувало компанії Engie Romania, E.ON Energie Romania і Restart Energy One за різні проблеми, пов'язані з їх договірними пропозиціями та цінами.

Що цьому передувало

Уряд нещодавно лібералізував в країні ринки електроенергії та природного газу для домашніх господарств. Постачальники почали надавати широкий спектр пропозицій, але з того часу ціни на енергоносії на світових ринках різко зросли.

Яка ситуація з вартістю газу в Європі

Вартість ціни на газ в Європі ледь не щотижня б'є рекорди. Ще 1 вересня вартість газу в Європі трималася на рівні 614 доларів за тисячу кубів. Однак ситуація кардинально змінилася і вже 7 жовтня блакитне паливо коштувало 1900 доларів за тисячу кубометрів. Причин такого підвищення цін декілька, зокрема:

низькі запаси в європейських підземних сховищах,

відмова російського "Газпрому" бронювати додаткові потужності українського транзиту,

конкуренція з Азією.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук поспішив заспокоїти українців. За його словами, підвищення цін на газ в Європі на цьогорічних тарифах це майже не позначиться.