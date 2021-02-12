Одного з постачальників газу позбавили ліцензії: подробиці

НКРЕКП позбавила ліценції газопостачальника "СМАРТ ГАЗ СИСТЕМ", якого раніше було оштрафовано на більш ніж 100 тисяч гривень.

12 лютого 2021 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні позбавила ліцензії постачальника газу ТОВ "СМАРТ ГАЗ СИСТЕМ".

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Незаконні дії та штраф

Варто зазначити, що дії постачальника газу "СМАРТ ГАЗ СИСТЕМ" були не законними. Адже, споживачі скаржились до НКРЕКП через те, що компанія їх декілька разів переводила до себе, хоча на момент переведення споживачі самостійно замінили постачальника газу, або автоматично перейшли до постачальника "останньої надії".

Фактично, люди дізнавались, що їх "повернули" лише після виставлення додаткової платіжки від старого постачальника блакитного палива.

Саме через такі порушення НКРЕКП ще у грудні 2020 року оштрафував газопостачальника на 102 тисячі гривень.

Позбавлення ліцензії

Мілтопільгаз зазначив, що регулятор вирішив зробити виїзну перевірку місцевого оператора газорозподільчих систем, який володіє 100% ТОВ "СМАРТ ГАЗ СИСТЕМ".

Санкції проти одного з газопостачальників міста Мелітополь ввели через передання споживачів до компанії без їхньої згоди. Як зазначила газопостачальна компанія "Нафтогаз Україна", споживачі блакитного палива скаржились до НКРЕКП через незаконні дії з боку "СМАРТ ГАЗ СИСТЕМ".

Звичайно, після втрати ліцензії ТОВ "СМАРТ ГАЗ СИСТЕМ" усі клієнти газопостачальника побутові та непобутові не залишаться без газопостачання. Відтак усі клієнти автоматично переведуть до постачальника "останньої надії", яким стане "Нафтогаз Україна". Проте, у споживачів будуть 60 дні протягом яких вони зможуть обрати постійного постачальника.