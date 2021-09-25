Речник "Приватбанку" Олег Серга попросив клієнтів враховувати цей факт, якщо вони планують бізнес-платежі вночі. Окрім того, речник вибачився за незручності.

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У нічний час 25 та 26 вересня деякі операції у "Приват24 для бізнесу" можуть бути короткостроково недоступними,

– наголосив Серга.

У клієнтки "Приватбанку" викрали гроші з картки

У Мінфіні розповіли про неприємний інцидент, який трапився з клієнткою "Приватбанку". Зателефонувавши від імені служби безпеки фінансової установи, шахраї вкрали з картки користувачки 60 тисяч гривень.

Зловмисники розповіли клієнтці, що з її рахунку незаконно намагаються переказати гроші. Жінка негайно зателефонувала на єдиний номер держбанку.

Згодом їй перетелефонували з номера, який нагадував типовий для "Приватбанку".

За словами шахраїв, з карток користувачки намагаються купити ноутбук, смартфон та планшет. Також зловмисники пообіцяли, що з клієнткою зв'яжеться представник з відділу безпеки і надасть чіткі інструкції.

Наступний крок – жінці зателефонували з іншого номера та попросили натискати цифри, які вони диктували. Упродовж години з карток клієнтки зняли 60 тисяч гривень.

У "Приватбанку" зазначили: вказані номери телефонів їм не належать. У повідомленні також наголосили, що клієнти можуть самостійно перевірити приналежність номера у своєму "Приват24".

Допис Серги:

Шановні бізнес клієнти банку та підприємці! На вихідні вночі ПриватБанк проводить технічні роботи з модернізації онлайн банку "Приват24 для бізнесу". Саме у нічний час 25 та 26 вересня деякі операції у "Приват24 для бізнесу" можуть бути короткостроково недоступними. Просимо враховувати час технічних робіт, якщо ви плануєте бізнес платежі вночі. Просимо вибачення за незручності.