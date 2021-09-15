Мета законопроєктів

Виходячи з пояснювальних записок до законопроєктів №4279 та №4278, провідною метою змін до них є запровадження електронного декларування міжнародних поштових та експрес-відправлень, підвищення ефективності боротьби з контрабандою в країні, а також низка інших, наприклад:

подання електронних реєстрів посилок,

посилення контролю за переміщеннями посилок,

визначення поштових операторів та експрес-перевізників податковими агентами,

врегулювання питання акцизів тощо.

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Також передбачається, що запропоновані нардепами зміни сприятимуть прискоренню виконання митних формальностей, підвищать ефективність здійснення митного контролю товарів, вдосконалять процеси управління ризиками, що нині пов'язані з обмеженням інформації щодо товарів, які надходять з-за кордону.

У межах змін до законопроєктів розшириться й перелік товарів, переміщення (пересилання) яких забороняється в міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Посилення митного контролю

Передбачається, що митниця зможе комплексно вирішити проблему ефективного адміністрування та застосувати систему аналізу ризиків для боротьби із незаконним переміщенням і відправленням заборонених товарів, контрафакту тощо, завдяки таким етапам, як:

автоматизація процесу митного контролю;

митне оформлення відправлень;

аналіз інформації, що буде отримана з електронних реєстрів міжнародних поштових та експрес-відправлень, в тому числі – щодо ідентифікації відправників та отримувачів.

Податковий ліміт

Зміни також спрямовані й на те, щоб збільшити податковий ліміт на 50 євро – до 150 євро й фактично повернути його розмір до стану, який був до 1 липня 2019 року – своєрідний крок назад.

Зверніть увагу: вартість доставки посилки не обкладається митом, лише безпосередньо сума самої покупки.

В Україні мають збільшити податковий ліміт зі 100 євро до 150 євро / Фото Pexels

Нагадаємо, що в Україні з 1 липня 2019 року набрали чинності зміни до податкового кодексу на оподаткування покупок сума яких перевищує 100 євро. Наприклад, якщо вартість покупки, котру ви замовляєте з-за кордону перевищує ліміт вище зазначеної суми, то з неї доведеться сплатити податок. Він складе 20% ПДВ та 10% мита.

Податок сплачується у гривневому еквіваленті, а його розрахунок здійснюється згідно з курсом НБУ, що був у день подання митної декларації. Станом на 14 вересня курс НБУ становив 31,44 гривні за 1 євро.

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Як розраховується податок: до прикладу, ви замовили за кордоном річ, яка коштує 160 євро. Її ціна перевищує безмитний ліміт на 60 євро і з цієї суми доведеться сплатити митниці 18 євро податків: 12 євро ПДВ (20%) та 6 євро мита (10%).

Ще одним важливим моментом є те, що зміни не торкнуться правил особистого ввезення: сумарна вартість ввезених товарів до 500 євро (до тисячі євро в аеропортах) податком не обкладається. Нагадаємо, що така можливість надається тільки раз на три дні.

Можливе збільшення "сірих схем" Однією із загроз підвищення податкового ліміту назад до 150 євро є збільшення можливостей для "сірих" схем, до яких зможе вдаватись великий бізнес. Наприклад, використання пільги для фізичних осіб, коли поштовим каналом отримуються імпортні товари без податків, і з них формуються комерційні партії для подальшого продажу на території України. Згідно з даними Європейської комісії, близько 5 мільярдів євро ПДВ щорічно втрачаються в ЄС через невідповідність у міжнародних онлайн-продажах. Тож маніпуляції у межах різних подібних "сірих схем" – проблеми не лише українських реалій. Корисно Економний онлайн-шопінг: як вигідно замовляти товари з Польщі

Чи готові поштові оператори до змін

Щоб дізнатись чи готові поштові відділення до змін, 24 канал надіслав запит до державного та приватного поштового оператора. У пресслужбі "Укрпошти" відповіли, що нововведення можуть спричинити певною мірою колапс, а постраждають, перш за все, клієнти – українці, які замовляють на міжнародних онлайн-майданчиках товари в особистих цілях.

Вони не зможуть отримувати посилки через абонентські скриньки у своїх будинках або поштоматах. У відділеннях збільшаться черги, тому що зросте час видачі конкретного замовлення. Фактично система доставки буде паралізована по всій країні у всіх операторів доставки як пошти, так і експрес-вантажів,

– йдеться у відповіді пресслужби.

Юрій Беневитський, СЕО "Нова пошта Глобал" (компанії, що здійснює міжнародну доставку в рамках групи "НП") зауважив, що наразі жодна логістична компанія в Україні не готова ні до збору, ні до верифікації таких даних, адже це технічно неможливо, на його думку.

Ми прогнозуємо, що це створить колапс цілої галузі – кількість вантажів на сортувальних хабах буде накопичуватися і логістичні оператори просто не встигатимуть обробляти та видавати відправлення клієнтам,

– йдеться у відповіді на запит.

Разом з тим у "НП" запевнили, що на роботі відділень це жодним чином не позначиться, адже не розмитнені та не випущені у вільний обіг закордонні відправлення не можуть потрапити у мережу відділень взагалі.

Зміни до законопроєктів №4279 та №4278 передбачають, що для отримання посилки з-за кордону українець повинен буде пред'явити паспорт або ідентифікаційний код / Фото Pexels

Зміни та контрабанда

В "Укрпошті" вважають, що передача інформації стосовно номера паспорту чи ідентифікаційного коду не вирішить питань з контрабандою. Адже у вантажоперевезеннях всіх типів товарів в Україну на міжнародні відправлення поштових операторів і експрес-операторів (замовлення фізичних осіб) за вагою припадає близько 2%.

Ці посилки оглядають через рентгени на митниці, і кількість затриманих посилок дуже маленька. Близько 98% – це не посилковий формат. Саме там зосереджені контрабандні перевезення,

– зазначили у пресслужбі "Укрпошти".

У "НП" розповіли, що поштовий оператор взагалі не стикається з контрабандою й за всі роки компанія "НП Глобал" не зафіксувала жодного випадку, оскільки відправлення клієнтів проходять обов’язковий електронний технічний контроль за допомогою рентген-апаратів.

Також Беневитський додав, що зміни, на думку компанії, жодним чином не зменшать відсоток контрабанди, адже більша її частина проходить через ті пункти пропуску, з якими не працюють поштові оператори.