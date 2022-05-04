Про це в ефірі 24 каналу повідомила радниця голови "Нафтогазу" Світлана Заліщук. За її словами, поки Європейський Союз ще не ухвалив рішення щодо ембарго нафти з Росії, оскільки має бути консенсус всіх країн-членів.

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"Демілітаризація" енергетики Росії

Утім, як наголосила Заліщук, створення такого проєкту уже є свідченням того, що міжнародна спільнота готова до такого кроку. Саме тому є великі шанси, що за нього проголосують.

Користуючись популярною сьогодні лексикою, такий крок означає "демілітаризацію" енергетичного сектору Росії. Цю перемогу ми наближували, як могли. Вона посилає економіку Росії в довгу подорож за кораблем,

– зазначила радниця.

Вона пояснила, що нафта справді є головним джерелом живлення російської економіки. З мільярдів доларів, які Росія отримує щодня (навіть з початку повномасштабної війни – після 24 лютого), більша частина грошей надходить саме від продажу нафти та нафтопродуктів у Європейський Союз.

Незворотні наслідки для Росії

Як наголосила Заліщук, рішення щодо нафтового ембарго – матиме незворотні наслідки для Росії. До прикладу, якщо санкції щодо банків, SWIFT чи інших сфер економіки країни-агресорки зрештою можуть скасувати після закінчення війни та відбудови української економіки, то із забороною на нафту буде значно складніше.

Коли ланцюжки постачань енергоносіїв перебудуються, а Європа прив'яже себе до інших країн, де видобувають нафту, то найімовірніше, що ці держави більше не повернуться до експорту чорного палива з Росії,

– зауважила радниця.

Існує ще один дуже важливий аспект цього ембарго на нафту – це російська труба "Дружба", яка сполучала Росію та ще 10 країн. Завдяки їй, окрім танкерів, агресорка постачала нафту в Європу.

"Крім того, що ця труба має знайти нове ім'я, вона стане таким собі металобрухтом", – наголосила Заліщук.

Важливі нюанси

Радниця наголосила, що в цьому ембарго також є певні нюанси, на які ми повинні звернути увагу та надалі пильно стежити за ними.

Поки ЄС не проголосував за ембарго, оскільки заважають проросійські країни, які вперто накладають вето. Водночас ухвалити рішення можна тільки за умовою згоди абсолютно усіх членів Євросоюзу.

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У разі ухвалення рішення відмова країн від російської нафти відбудеться не одразу. Існує перехідний період, який займе до пів року. (Хоча деякі країни вже добровільно відмовляються від купівлі російської нафти, аби не мати нічого спільного з нею).

Крім того, Росія може створити "сірий ринок", аби продавати свою нафту. Тобто вони вже зараз на танкерах вивозять чорне паливо в море, перейменовують його, змінюють місце видобутку і продають її споживачам під виглядом не російської продукції.

На думку Заліщук, європейські країни та США повинні накласти вторинні санкції щодо, наприклад, компаній, які страхують такі танкери чи здійснюють такі морські перевезення. Саме це є завданням, за яким українцям необхідно уважно стежити.

Ембарго на російську нафту: коротко

У Європейському Союзі представлять 6 пакет санкцій проти Росії. У ньому є пункти щодо відключення кількох російських банків від системи SWIFT, а також заборона на купівлю нафти країни-агресорки.

За інформацією, новий пакет антиросійських санкцій Єврокомісія вже передала членам ЄС, аби вони ознайомились. Водночас Угорщина заявила, що накладатиме вето на будь-які спроби введення ембарго на нафту з Росії.

За даними ЗМІ, Європейський Союз не примушуватиме долучатися до ембарго на нафту країни-агресорки Угорщину та Словаччину. Зазначається, що Єврокомісія може запропонувати Словаччині та Угорщині "виключення або тривалий перехідний період".

До слова – ЄС хоче запровадити нафтове ембарго для Росії, але є винятки: дивіться відео