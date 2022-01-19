Які кошти перевіряли

Як зазначено у звіті Держаудитслужби, із використаних у 2020 – 2021 роках 67,9 мільярда гривень (86,6% загального обсягу виділених коштів) відомство перевірило використання 59,9 мільярда гривень, або 88% загальної суми використаних коштів.

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Також згідно зі звітом, у закупівлях відомство, зокрема, встановило фінансових порушень на 266 мільйонів гривень, а інших проблемних питань – на 1,1 мільярда гривень.

Ефективність використання коштів

Щодо ефективності використання коштів Фонду з боку Міністерства охорони здоров'я, то у Держаудитслужбі наголосили на недосконалості законодавства щодо розрахунку вартості медичних послуг з лікування COVID-19. Через це із держбюджету надмірно направлено окремим закладам охорони здоров'я 3,1 мільярда гривень.

Зокрема, 21 центру екстреної медичної допомоги виплачено кошти на вказану суму за фактично не надані ними послуги,

– резюмують у Держаудитслужбі.

На що найбільше витрачали гроші

Найбільші закупівлі з витрачання Фонду боротьби з COVID-19 здійснили "Медичні закупівлі України". Йдеться про закупівлю наступного:

препарат "Ремдесівір" (100 міліграмів) на 1,9 мільярда гривень у BF Biosciences Limited (контракт розірваний);

вакцини у "Лекхім" на 964 мільйонів гривень;

набори для лабораторних досліджень з виявлення COVID-19 у Престиж Діагностик ЛТД" на 871 мільйон гривень;

комп'ютерні томографи у ТОВ "Протек Солюшнз Україна" на 388,9 мільйона гривень та 261,2 мільйона гривень, у ТОВ "ІМД+" – на 359,1 мільйона гривень, у ТОВ "Астріум" – на 357 мільйонів гривень та 237,6 мільйона гривень, а також у "ВІАС Плюс" – на 239,2 мільйона гривень.

Не введення в експлуатацію обладнання

Варто зауважити, також у звіті зауважується той факт, що в опорних закладах охорони здоров'я не введено в експлуатацію отримані 32 комп'ютерні томографи вартістю 495,1 мільйона гривень й існує ризик зволікання з введенням в експлуатацію решти 145 комп'ютерних томографів вартістю понад 2 мільярди гривень, які зберігаються у постачальників.

Проблема виникла через неготовність (невідповідність) приміщень для встановлення та введення в експлуатацію закупленого та отриманого обладнання, а також через відсутність належного контролю МОЗ України,

– йдеться у звіті.