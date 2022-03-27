Порти заблоковані: трейдери здійснили перші поставки української кукурудзи до Європи

Українські трейдери здійснили перші поставки кукрудзи до Європи сухопутним кородоном. До початку війни експорт здійснювали через морські порти, однак зараз вони заблоковані.

Для вивезення кукурудзи до Європи використали залізницю. Про це заявила консультаційна служба сільського господарства АПК-Інформ.

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Україна є великим світовим виробником та експортером зерна, зокрема кукурудзи. Для експорту завжди використовували порти Чорного моря, однак через війну ті фактично заблоковані. Щомісячний експорт зерна з України становить понад 5 мільйонів тонн.

В нашій країні досі є значні запаси зерна, які можна еспортувати закордон, тому тепер для цього використовують залізницю.

Перші партії у кілька тисяч тонн кукурудзи вже експортовано через західний сухопутний кордон України, – заявили в АПК-Інформ.

Поїздами Україна може транспортувати до 600 тисяч тонн зерна щомісяця. Зараз ціна на кукурудзу в Польщі та країнал Балтії коливається в межах 250 – 265 доларів за тонну, у Словаччині – 275 доларів.