Для вивезення кукурудзи до Європи використали залізницю. Про це заявила консультаційна служба сільського господарства АПК-Інформ.

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Україна є великим світовим виробником та експортером зерна, зокрема кукурудзи. Для експорту завжди використовували порти Чорного моря, однак через війну ті фактично заблоковані. Щомісячний експорт зерна з України становить понад 5 мільйонів тонн.

В нашій країні досі є значні запаси зерна, які можна еспортувати закордон, тому тепер для цього використовують залізницю.

Перші партії у кілька тисяч тонн кукурудзи вже експортовано через західний сухопутний кордон України, – заявили в АПК-Інформ.

Поїздами Україна може транспортувати до 600 тисяч тонн зерна щомісяця. Зараз ціна на кукурудзу в Польщі та країнал Балтії коливається в межах 250 – 265 доларів за тонну, у Словаччині – 275 доларів.