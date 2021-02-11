За два місяці портфель іноземних інвесторів в українські облігації збільшився на 33%

Джерело:Національний банк України
Портфель іноземних інвесторів в українських облігаціях збільшився на 33%, або на суму у 25,2 мільярда гривень від 3 грудня 2020 року.
Станом на 11 лютого 2021 року портфель інвесторів в державних облігаціях становить 100,5 мільярдів гривень, згідно з даними Національного банку України.
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Від 9 лютого 2021 року:
Очевидно, що попит на українські облігації провокує висока дохідність, за якою Мінфін залучає кошти до державного бюджету.
Нерезиденти. Нерезиденти не лише скуповують боргові зобов’язання українського уряду, але і тим самим зміцнюють гривню, завозячи до країни іноземну валюту для купівлі державних облігацій.Згідно з даними Національного банку України українська гривня зміцніла на 2,56%, а це до позначки 27,76 гривні за долар США.
Банки, їхні портфелі зросли на 62,7 мільярда гривень.
Юридичні особи, чиї портфелі зросли на 27,6 мільярда гривень.
Фізичні особи, що збільшили останнім часом обсяг власних інвестицій в облігації на 4,1 мільярда доларів.
Варто зазначити, що разом з тим, нині портфель Національного банку України навпаки зменшився на суму у 2,5 мільярди доларів.