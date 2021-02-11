Портфель іноземних інвесторів в українських облігаціях збільшився на 33%, або на суму у 25,2 мільярда гривень від 3 грудня 2020 року.

Станом на 11 лютого 2021 року портфель інвесторів в державних облігаціях становить 100,5 мільярдів гривень, згідно з даними Національного банку України.

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Причина росту облігацій

Від 9 лютого 2021 року:

11,15% становила дохідність по річним паперам

9,98% становила дохідність по шести місячним паперам

Очевидно, що попит на українські облігації провокує висока дохідність, за якою Мінфін залучає кошти до державного бюджету.

Хто купує державні облігації

Нерезиденти. Нерезиденти не лише скуповують боргові зобов’язання українського уряду, але і тим самим зміцнюють гривню, завозячи до країни іноземну валюту для купівлі державних облігацій.

Згідно з даними Національного банку України українська гривня зміцніла на 2,56%, а це до позначки 27,76 гривні за долар США.

Банки, їхні портфелі зросли на 62,7 мільярда гривень.

Юридичні особи, чиї портфелі зросли на 27,6 мільярда гривень.

Фізичні особи, що збільшили останнім часом обсяг власних інвестицій в облігації на 4,1 мільярда доларів.

Варто зазначити, що разом з тим, нині портфель Національного банку України навпаки зменшився на суму у 2,5 мільярди доларів.

Що таке державні облігації Державні облігації або ОВДП — це цінні папери, які випускає Міністерство фінансів України. Згідно з якими держава зобов'язується виплачувати їх покупцю відсотки на суму вкладу. Облігації внутрішньої державної позики є борговими цінними паперами, які продаються Урядом первинним дилерам та їх клієнтам на первинному ринку для фінансування потреб державного бюджету. На сьогодні НБУ є депозитарієм для ОВДП, тобто установою, яка веде централізований облік ОВДП в бездокументарній формі.