Порахували, скільки діти можуть отримувати за економічним паспортом українця

Президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт про економічний паспорт українця. Відтак діти, які його матимуть, отримуватимуть на спецрахунки гроші від рентних платежів. Ця сума може досягнути десятка тисяч доларів.

Коли діти досягнуть повноліття, на їхніх рахунках вже буде по 10 тисяч доларів. Про це заявив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

До теми Зеленський внесе в Раду законопроєкт про економічний паспорт українця

Які діти можуть отримати економічний паспорт

Гетманцев не виключив, що таку можливість даватимуть дітям, які народжені з 2019 року. Він додав, що програма передбачає створення спеціальних рахунків у Фонді майбутніх поколінь. Їх поповнюватимуть щомісяця, а використати гроші можна буде після досягнення повноліття.

За словами нардепа, в Україні народжується близько 300 тисяч дітей на рік.

Як нараховуватимуть гроші

Гетманцев припустив, що гроші відраховувати можуть не тільки від ренти, а й від інших платежів. Наприклад, від приватизації, імпортного ПДВ. Однак наразі мовиться тільки про ренту.

Якщо ця сума є меншою за встановлену законопроєктом, то різниця дотується за рахунок держави. Ми розраховуємо на те, що по досягненню повноліття дитина повинна мати близько 10 тисяч доларів в еквіваленті. Безперечно, в гривні з урахуванням інфляції,

– сказав політик.

Скільки ренти потрібно

Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що на цей проєкт може піти вся рента. Він додав, що загальна сума ренти сягає 41,5 мільярда. У 2022 хочуть збільшити до 77 мільярдів.

Рента за користування надрами загальнодержавного значення становить 35,2 мільярда. На залізну руду припадає 3,5 мільярда.

"Зараз в Україні 7,5 мільйона дітей до 14 років…таке, не розженешся на менше ніж 5 мільярдів", – зазначає Железняк.

Що відомо про економічний паспорт