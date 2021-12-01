Коли діти досягнуть повноліття, на їхніх рахунках вже буде по 10 тисяч доларів. Про це заявив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

До теми Зеленський внесе в Раду законопроєкт про економічний паспорт українця

Які діти можуть отримати економічний паспорт

Гетманцев не виключив, що таку можливість даватимуть дітям, які народжені з 2019 року. Він додав, що програма передбачає створення спеціальних рахунків у Фонді майбутніх поколінь. Їх поповнюватимуть щомісяця, а використати гроші можна буде після досягнення повноліття.

За словами нардепа, в Україні народжується близько 300 тисяч дітей на рік.

Як нараховуватимуть гроші

Гетманцев припустив, що гроші відраховувати можуть не тільки від ренти, а й від інших платежів. Наприклад, від приватизації, імпортного ПДВ. Однак наразі мовиться тільки про ренту.

Якщо ця сума є меншою за встановлену законопроєктом, то різниця дотується за рахунок держави. Ми розраховуємо на те, що по досягненню повноліття дитина повинна мати близько 10 тисяч доларів в еквіваленті. Безперечно, в гривні з урахуванням інфляції,

– сказав політик.

Скільки ренти потрібно

Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що на цей проєкт може піти вся рента. Він додав, що загальна сума ренти сягає 41,5 мільярда. У 2022 хочуть збільшити до 77 мільярдів.

Рента за користування надрами загальнодержавного значення становить 35,2 мільярда. На залізну руду припадає 3,5 мільярда.

"Зараз в Україні 7,5 мільйона дітей до 14 років…таке, не розженешся на менше ніж 5 мільярдів", – зазначає Железняк.

Що відомо про економічний паспорт