Держгарантії на 20 мільярдів гривень

"Ми всі ризики розуміємо, але при цьому готові дати державні гарантії на загальну суму 20 мільярдів гривень. Тобто ми гарантуємо кредити, розуміючи ризики окупації, мінування чи неможливості зібрати урожай", – розповів Шмигаль.

Важливо Коштів на всі першочергові потреби – армію, соцвиплати, медицину вистачає, – Шмигаль

Розширена програма "5 – 7 – 9"

Прем'єр нагадав, що уряд розширив програму "5 – 7 – 9" й збільшили до 60 мільйонів гривень можливість взяти кредит під 0% на воєнний час, а протягом місяця після закінчення воєнного часу – не більше ніж до 5%.

Успішна посівна та підтримка аграріїв

"Ми підтримуємо аграріїв, перше відшкодування відсотків ми зробили на суму кредиту до 50 мільйонів гривень, але буквально вчора (26 березня) провели з аграріями дискусію і збільшимо державні гарантії по посівній до 1,5 мільярдів гривень для одного підприємства, щоб цим могли користуватись і малі, і середні, і великі бізнеси", – поділився Шмигаль.

Також він підкреслив, що посівна почалась успішно, а озимих культур було засіяно на 5% більше, ніж торік. Разом з тим вважає, що ярих культур буде засіяно менше.

Ми очікуємо зменшення посівних площ орієнтовно на 30%. Але повністю побачити всі цифри ми зможемо тільки в квітні. Бо будуть нюанси – в залежності від того, де буде лінія фронту і наскільки сильно заміновані поля,

– наголошує прем'єр.

Відкрита митниця

Шмигаль нагадав, що уряд прибрав ПДВ, митні збори, скасував всі перевірки, окрім камеральних та фактичних, залишивши лише контроль за цінами та в місцях, де правопорушення можуть мати тяжкі наслідки для здоров’я та безпеки.

З точки зору бізнесу – найшвидша митниця, найпростіша система оподаткування 2%, при цьому ми залишили бізнесу вибір – приймати ці новації чи ні,

– вважає він.

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