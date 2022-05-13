Попри прогнозовані збитки: найбільша страхова компанія Європи може повністю піти з Росії

Allianz ще у березні припинила інвестиції в російський ринок, але продовжувала працювати. Тепер компанія обдумує над повним виходом з країни-агресорки.

Про це заявив фінансовий директор німецької компанії Джуліо Терзаріол. Це найбільша страхова компанія Європи.

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Я б визначив ймовірність (повного виходу – 24 канал) як дуже високу,

– сказав він.

Водночас у компанії відзначили, що втрати від зупинки роботи дочірніх компаній в Росії можуть коливатися в межах 400 – 500 мільйонів євро. При цьому російський та український ринки разом приносили всього 0,2% загальної виручки компанії.

Невдалий рік для Allianz

Взагалі 2022 рік – невдалий для компанії. У першому кварталі чистий прибуток впав на 78% порівняно з аналогічним періодом минулого року – 561 мільйон євро проти 2,57 мільярда євро торік. Це пов'язано з розслідуванням, яке веде Міністерство юстиції США щодо структурованих альфа-фондів Allianz Global Investors.

У компанії заявили, що підсумки кварталу насправді свідчать про те, що їхній бізнес здатний витримати геополітичний та економічний тиск.

Allianz прийняв чіткі бізнес-рішення у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Крім того, ми наполегливо працювали, щоб досягти справедливих розрахунків з інвесторами структурованих альфа-фондів у США та рухатися до остаточного рішення,

– заявили в Allianz.

Нагадаємо, що вже майже 1000 компаній скоротили бізнес в Росії або цілком вийшли. Але залишаються й ті, які не проти платити податки в бюджет Росії, яким фінансується геноцид українців.

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