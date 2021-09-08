Глава Національного банку повідомив, що рішення парламенту дало можливість створити прозорий, цивілізований та зрозумілий ринок віртуальних активів із сучасною інфраструктурою та захищеними клієнтами.

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Віртуальні активи, зокрема й ті, що ми звикли називати криптовалютою, отримали визначений юридичний статус, а учасники ринку – право на захист та роботу в правовому полі. В Україні зможуть легально працювати міжнародні біржі, де відбуваються торги віртуальними активами,

– пояснив очільник НБУ.

За його словами, технологічні інновації відкриють багато перспективних можливостей, зокрема сприятимуть залученню інвестицій у нашу країну.

Після підписання закону президентом ми разом з іншими регуляторами цього ринку починаємо розроблення та впровадження підзаконних нормативно-правових актів, які повинні надати потужних стимулів для розвитку ринку та водночас захистити українців від загрози шахрайства та знецінення їхніх заощаджень,

– продовжив Кирило Шевченко.

Гривня – єдиний законний засіб платежу

Водночас він зазначив, що єдиним законним засобом платежу в нашій країні залишається гривня.

Національний банк відповідає за купівельну спроможність саме національної валюти, регулює її обіг, завдяки цьому здійснює ефективну монетарну політику.

Водночас ми вивчаємо можливість випуску власних цифрових грошей (цифрової валюти від центробанку, з англійської ̶ СBDC) – е-гривні,

– додав глава Нацбанку.

Нагадаємо, відповідно до Закону "Про платіжні послуги" цифрові гроші НБУ – електронна форма грошової одиниці України, емітентом якої є Національний банк.

Текст публікації Кирила Шевченка:

Вітаю ухвалення депутатами закону "Про віртуальні активи" (законопроєкт № 3637). Завдяки 276 голосам "ЗА" в Україні з'явилася можливість створити прозорий, цивілізований та зрозумілий ринок віртуальних активів із сучасною інфраструктурою та захищеними клієнтами.

Віртуальні активи, зокрема й ті, що ми звикли називати криптовалютою, отримали визначений юридичний статус, а учасники ринку – право на захист та роботу в правовому полі. В Україні зможуть легально працювати міжнародні біржі, де відбуваються торги віртуальними активами. Технологічні інновації відкриють багато перспективних можливостей, зокрема сприятимуть залученню інвестицій у нашу країну.

Після підписання закону Президентом ми разом з іншими регуляторами цього ринку починаємо розроблення та впровадження підзаконних нормативно-правових актів, які повинні надати потужних стимулів для розвитку ринку та водночас захистити українців від загрози шахрайства та знецінення їхніх заощаджень.

Проте зазначу, що єдиним законним засобом платежу в нашій країні залишається гривня. Національний банк відповідає за купівельну спроможність саме національної валюти, регулює її обіг, завдяки цьому здійснює ефективну монетарну політику.

Водночас ми вивчаємо можливість випуску власних цифрових грошей (цифрової валюти від центробанку, з англійської-СBDC) – е-гривні. Нагадаю, що відповідно до Закону України "Про платіжні послуги" цифрові гроші Національного банку України – електронна форма грошової одиниці України, емітентом якої є Національний банк України.

Одним із потенційних напрямів дослідження випуску е-гривні ми вбачаємо її використання у сфері, пов’язаній з обігом віртуальних активів (наприклад, для обміну, забезпечення випуску та інших операцій із віртуальними активами). Це може створити нову інфраструктуру, яка б виконувала роль ефективного шлюзу між реальною економікою та ринком віртуальних активів. Відповідно е-гривня може стати одним із ключових елементів якісного розвитку інфраструктури для віртуальних активів в Україні.