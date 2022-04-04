Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Майже 90% українського експорту зернових, руди та інших великогабаритних товарів експортувалися морськими шляхами. Тож втрата цих шляхів – великий виклик для України.

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У нас надзвичайно велика кількість зернових, які мали бути експортовані до серпня. Вони накопичені на українських зерносховищах, на елеваторах, на складах… При блокуванні моря Україна зіткнулася з величезним викликом,

– сказав Шмигаль.

Експорт наявних надлишків зернових принесе Україні 7 – 10 мільярдів доларів. Зараз Україна разом із партнерами шукає альтернативні шляхи для експорту. Три таких шляхи вже знайшли – частково експорт відбувається. Прем'єр не називає, що це за шляхи, але обіцяє, що об'єми експорту будуть нарощуватися. Він переконаний, що вдасться на 80% відновити довоєнні об'єми експорту.

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Кожного дня український бюджет втрачає близько 2 мільярди гривень;

Втрати інфраструктури сягають 4,25 мільярда доларів кожного дня – загалом 119 мільярдів доларів за перший місяць війни.

Разом із військовими втратами, збільшенням видатків на виплати та втрати економіки і бізнесу сума збитків сягає 565 мільярдів доларів.

Прем'єр визнає, що втрати величезні, але переконаний, що Україна їх відновить з також же ж швидкістю.

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