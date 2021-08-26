Попри антирекламу: Зеленський пояснив, чим Україна приваблює західних інвесторів

Володимир Зеленський стверджує, що Україна вже є привабливішою для інвесторів, ніж низка інших країн Європи. Втім, проти нас було багато антиреклами.

Про це він глава держави заявив в ефірі програми "Право на владу". Він зазначив, що багато іноземних бізнесменів зацікавлені в тому, аби виставити Україну в негативному світлі.

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Він пояснив, що вони не хочуть аби наша країна виходила на міжнародний ринок. Адже люди тут працюють задешево. Тож, мовляв, наші IT-шники сировину роблять, і прекрасно, нехай вони не будуть окремими суб'єктами. Зеленський вважає, що все це ж гео- та бізнес-політикою. Саме тому через потужну антирекламу на якийсь час впала інвестиційна привабливість України.

І сьогодні не через те, вибачте, що ми говоримо, що класно пройшли Дні Незалежності… Але 46 країн показали їх. І таки кроків повинно бути багато, тоді інвестиції будуть приходити,

– переконаний політик.

Зеленський: Ми – країна ф'ючерсів

Український президент наголосив, що погоджується: Україна є країною ф'ючерсів. Звісно, завжди є ризики. Проте західний бізнес не може заробити деінде стільки, як у нас. "Там люди розслаблені, а наші – вони є воїнами, вони хочуть створити щось потужне", – зауважив глава держави.

Президентка Естонії раніше радила не інвестувати в Україну

Ф'ючерс – це домовленість між покупцем та продавцем на постачання продукції, послуги чи цінних паперів, але у майбутньому. При цьому, фіксується саме вартість на момент укладання угоди.

Напередодні естонська президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що не радить своїм громадянам інвестувати в Україну. Мовляв, траплялися випадки, коли естонці втрачали тут свою власність. При цьому, навіть попри рішення арбітражу на їхню користь, повернути майно їм так і не вдалося. Саме тому, за словами політикині, поки що бізнес в Україні не почувається безпечно, тож попереду – ще багато роботи. "Розумію, що непросто одночасно проводити економічні реформи та вести війну й аплодую цьому", – підсумувала вона.