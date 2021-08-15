"Правка Арахамії" скасовується: у Раді передумали зменшувати акциз на IQOS

Голова Комітету податкової, митної та фінансової політики Данило Гетманцев розповів, що правки Давида Арахамії стосовно зменшення податку на IQOS, не буде в законі. Адже завдяки збільшенню акцизу за перше півріччя 2021 року вдалось залучити до бюджету додаткових понад 5 мільярдів гривень.

Підвищення акцизу на IQOS В січні минулого року був прийнятий закон №4278, згідно з яким акцизи на IQOS збільшувався на 320%. Гетманцев зазначив, що це було зроблене для того, щоб "зрівняти сигарети з фільтрами". Читайте також Зеленський підписав закони про скасування ПДВ на ввезення електромобілів

Споживання IQOS збільшувалося, а акциз був у 3,2 раза менший. Чому? Тютюнове лобі було дуже сильне. Воно запевняло нас, що такими діями ми не збільшимо надходження до бюджету,

– розповів Гетманцев.

Бізнес хотів зменшити акциз

Політик зазначив, що бізнес закликав зменшити відсоток на який планували підіймати акциз. Він лобіював його підняття на 250%, а не на 320%, як передбачав законопроєкт, а різницю хотів розстрочити по 30% щороку.

Лобі гарантувало, що у цьому випадку ніякої тіні та контрабанди не буде. Перемовини продовжувалися, навіть коли закон набув чинності. Вони вилилися в "правку Арахамії". У кінці березня ми її на Комітеті підтримали,

– поділився Гетманцев.

Залучення до бюджету

За I квартал 2021 року (січень – березень) до бюджету залучили додаткових 2,6 мільярда гривень від IQOS.

За перше півріччя 2021 року – 5,2 мільярда гривень.

Це шалені гроші. Тому я заявив в публічній площині, що потреби в цій поправці немає. Ми ризикнули і прийняли правильне рішення. Тінь пішла, а доля IQOS в загальному нашому ринку тютюну почала збільшуватися,

– підкреслив Гетманцев.

Також політик додав, що нині є домовленість з Арахамією про те, що поправки №55 до законопроєкту №4278, яка знижує на 30% акциз на сигарети для IQOS та glo, не буде в законі.

Про "подарунок" від МВФ, боротьбу з олігархами, протести ФОПів, судову реформу, найдорожчий цукор в Європі – читайте вже незабаром в інтерв‘ю з Данилом Гетманцевим.