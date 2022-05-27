Попит на подобову оренду виріс в 15 разів: де найдешевше житло
Війна трансформувала ринок короткострокової оренди житла в Україні. В яких міст житло має найбільший попит і скільки коштує одна доба, читайте у матеріалі.
У березні попит на подобову оренду житла на платформі OLX виріс в 15 разів, порівняно з аналогічним місяцем минулого року, передає 24 канал. На опубліковані оголошення від орендодавців відгукнулися понад 1 мільйон разів.
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Вже у квітні попит на короткострокову оренду стабілізувався до довоєнних показників. Однак, порівняно з минулим роком активність зросла на 52%.
Де українці шукають житло
Найпопулярнішими областями для бронювання житла подобово є Закарпатська, Кіровоградська та Дніпропетровська. Але українці обирають різні області, в залежності від типу помешкання, яке їх цікавить:
- квартири подобово або погодинно найбільше цікавлять людей у Закарпатській, Кіровоградській та Черкаській областях;
- короткострокова оренда будинків – у Кіровоградській, Вінницькій та Волинській областях;
- готелі та бази відпочинку мають попит на Черкащині, Житомирщині та Дніпропетровщині;
- хостели, койко-місця шукають у Вінницькій та Полтавській областях.
Де найвигідніша оренда житла в Україні
Серед великих міст найдешевше можна винайняти одну добу в однокімнатній квартирі у столиці – 578 гривень. В Черкасах трохи дорожче – близько 600 гривень. А найдорожчим є Ужгород. Там доведеться заплатити в середньому 850 гривень за добу.
Якщо цікавить оренда будинків, то найдешевші вони у Кропивницькому – близько 725 гривень за добу. Популярними є будиночки на Волині: їх ціна коливається від 925 гривень у Шацьку до 1 436 гривень у Світязі. У курортних містечках Карпат середні ціни в межах 1 000 – 2 000 гривень за добу.
Якщо плануєте відпочивати у готелі чи на базі відпочинку, то найдешевше житло можна знайти на Житомирщині – в середньому 500 гривень. У Києві ціни не сильно вищі – 576 гривень за добу.
Традиційно найдешевшу ночівлю пропонують у хостелах:
- Вінниця – 200 гривень;
- Полтава – 150 гривень;
- Львів – 280 гривень;
- Івано-Франківськ – 350 гривень;
- Ужгород – 200 гривень.
Зазначимо, що через війну мільйони українців покинули свої домівки. Багато з них виїхали за кордон, а значна частина переїхала в інші області. Так, найбільше прийняли західні області України, які й найбільше відчули подорожчання оренди житла.Bybit – це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.
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