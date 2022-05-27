У березні попит на подобову оренду житла на платформі OLX виріс в 15 разів, порівняно з аналогічним місяцем минулого року, передає 24 канал. На опубліковані оголошення від орендодавців відгукнулися понад 1 мільйон разів.

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Вже у квітні попит на короткострокову оренду стабілізувався до довоєнних показників. Однак, порівняно з минулим роком активність зросла на 52%.

Де українці шукають житло

Найпопулярнішими областями для бронювання житла подобово є Закарпатська, Кіровоградська та Дніпропетровська. Але українці обирають різні області, в залежності від типу помешкання, яке їх цікавить:

квартири подобово або погодинно найбільше цікавлять людей у Закарпатській, Кіровоградській та Черкаській областях;

короткострокова оренда будинків – у Кіровоградській, Вінницькій та Волинській областях;

готелі та бази відпочинку мають попит на Черкащині, Житомирщині та Дніпропетровщині;

хостели, койко-місця шукають у Вінницькій та Полтавській областях.

Де найвигідніша оренда житла в Україні

Серед великих міст найдешевше можна винайняти одну добу в однокімнатній квартирі у столиці – 578 гривень. В Черкасах трохи дорожче – близько 600 гривень. А найдорожчим є Ужгород. Там доведеться заплатити в середньому 850 гривень за добу.

Якщо цікавить оренда будинків, то найдешевші вони у Кропивницькому – близько 725 гривень за добу. Популярними є будиночки на Волині: їх ціна коливається від 925 гривень у Шацьку до 1 436 гривень у Світязі. У курортних містечках Карпат середні ціни в межах 1 000 – 2 000 гривень за добу.

Якщо плануєте відпочивати у готелі чи на базі відпочинку, то найдешевше житло можна знайти на Житомирщині – в середньому 500 гривень. У Києві ціни не сильно вищі – 576 гривень за добу.

Традиційно найдешевшу ночівлю пропонують у хостелах:

Вінниця – 200 гривень;

Полтава – 150 гривень;

Львів – 280 гривень;

Івано-Франківськ – 350 гривень;

Ужгород – 200 гривень.

Зазначимо, що через війну мільйони українців покинули свої домівки. Багато з них виїхали за кордон, а значна частина переїхала в інші області. Так, найбільше прийняли західні області України, які й найбільше відчули подорожчання оренди житла.

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