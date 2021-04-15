Попит на держоблігації впав, а на валюту зріс: НБУ розповів чому

Керівництво Національного банку України повідомило, що ескалація з боку Росії знизила попит нерезидентів на державні облігації (ОВДП) й збільшила попит на валюту. Проте, в НБУ запевнили, що золото-валютних резервів Нацбанку достатньо для стримування попиту на валюту.

Спад попиту на ОВДП

Під час пресбрифінгу Нацбанку 16 квітня 2021 року Голова НБУ Кирило Шевченко та його заступник Юрій Гелетій розповіли, що через нарощення військ Росії біля кордону України, спостерігається невеликий попит на ОВДП з боку нерезидентів. Проте НБУ допускає, що нерезиденти можуть повернутись у разі зменшення військової напруги на Сході.

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Хто такі нерезиденти Нерезиденти – юридичні особи та суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), що знаходяться за межами України, що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави.

Прогноз заступника голови НБУ

Глетій відмітив, що провокаційні дії з боку Росії вплинули на оцінку інвесторів перспектив українського ринку й погіршили її.

Ми сподіваємося, що в разі зниження військового напруги нерезиденти можуть активно повертатися на ринок ОВДП,

– сказав Гелетій.

Що таке ОВДП Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) – державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій, Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП)державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій, зазначає Мінфін

Зростання попиту на валюту

Голова НБУ відмітив й те, що ескалація з боку Росії знизила попит нерезидентів на ОВДП і збільшила попит на валюту, однак Шевченко наголосив, що золото-валютних резервів НБУ достатньо для стримування попиту на валюту.

Після новин про початок ескалації ми відчули додатковий попит з боку нерезидентів на покупку валюти. НБУ проводив інтервенції й завдяки його діям нам вдалося згладити цей попит,

– зазначив Шевченко.

Шевченко наголосив, що надалі, такий фактор, як ескалація на кордонах України, буде розглядатися як допущення макропрогнозу.