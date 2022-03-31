Однак Європа має важелі впливу на Росію. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі сказала речниця міністра енергетики України Олена Зеркаль.

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"Росіяни намагаються зробити попереджувальний удар. Вони розуміють, що в Європи є важелі, які потрібні для введення обмежень щодо розрахунків", – наголосила Зеркаль.

Вона пояснила, що європейці можуть створити спеціальний рахунок і зосереджувати гроші саме там.

Аби попередити таку можливість, Росія пішла в атаку із розрахунком в рублях,

– зауважила речниця міністра енергетики.

Зауважимо! Повне інтерв'ю з Оленою Зеркаль ви зможете подивитися на ютубі 24 каналу 31 березня о 12:00.

Прем'єра інтерв'ю з Оленою Зеркаль: дивіться на ютубі 31 березня