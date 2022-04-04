Понад половина українців втратила роботу через бойові дії

Через бойові дії значна кількість українців втратила роботу. За попередніми даними, безробітними стали 53% громадян.

Зараз робота є можливістю підтримувати економічний тил. Тому Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI опублікував перелік сервісів, які дозволять освоїти нові навички, щоб працевлаштуватися.

Зауважте Гасло дня "Вийди на роботу – допоможи фронту": влада просить повертатися до нормального життя

Як знайти нову роботу

Для того, щоб знайти нову роботу, Центр стратегічної комунікації пропонує пройти безкоштовні курси для удосконалення навичок або здобуття нових. Серед варіантів:

Кампстер – платформа, яка пропонує безкоштовний доступ до 22 курсів з програмування, маркетингу, тайм-менеджменту, копірайтингу, вивчення мов та інших;

Creative Practice – курси з графічного та вебдизайну;

Prometheus – безкоштовні україномовні курси на теми від гуманітарного права до бізнес-англійської;

Coursera – курси та лекції від понад 200 провідних світових університетів та компаній;

Можна пройти також кілька конкретних курсів:

Основи цифрового маркетингу від Google – щоб поглибити свої знання у цій сфері;

Meta Certified Digital Marketing Assosiate – за допомогою цього курсу ви зможете отримати навички налаштування реклами в Instagram та Facebook;

Реклама у TikTok Ads Manager – допоможе опанувати навички просування платної реклами у TikTok.

Щоб знайти нову роботу, українцям радять скористатися такими платформами:

UA Talents – платформа працевлаштування для тих, хто переїхав в інше місто або закордон;

Hire for Ukraine – щось на зразок дошки оголошень, де ви можете створити власний профіль, а європейський роботодавець сам вас шукатиме;

HelpUkrainians.Jooble – робота для українців за кордоном;

Remoteukraine.org – об'єднання компаній, що шукають кваліфікованих українців, які втратили роботу через війну.

Також ви можете зареєструватися на закордонних біржах фрилансу Upwork та Fiverr.

Крім того, роботу також можна знайти на телеграм-каналах: