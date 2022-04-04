Зараз робота є можливість підтримувати економічний тил. Тому Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI опублікував перелік сервісів, які дозволять освоїти нові навички та знайти роботу.

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Як знайти нову роботу

Для того, щоб знайти нову роботу, Центр стратегічної комунікації пропонує пройти безкоштовні курси для удосконалення навичок або здобуття нових. Серед варіантів:

Кампстер – платформа, яка пропонує безкоштовний доступ до 22 курсів з програмування, маркетингу, тайм-менеджемну, копірайтингу, вивчення мов та інших;

Creative Practice – курси з веб та графічного дизайну;

Prometheus – безкоштовні україномовні курси на теми від гуманітарного права до бізнес-англійської;

Coursera – курси та лекції від понад 200 провідних світових університетів та компаній;

Для того, щоб знайти нову роботу, можна пройти кілька конкретних курсів:

Основи цифрового маркетингу від Google – ви зможете поглибити свої знання у цій сфері;

Meta Certified Digital Marketing Assosiate – з допомогою цього курсу ви зможете отримати навички налаштування реклами в Instagram та Facebook;

Реклама у TikTok Ads Manager – за допомогою цього курсу ви можете опанувати навички просування платної реклами у TikTok.

Щоб знайти нову роботу, ви можете скористатися наступними платформами:

UA Talents – платформа працевлаштування для тих, хто переїхав в інше місто або закордон;

Hire for Ukraine – щось на зразок дошки оголошень, де ви можете створити власний профіль, а європейський роботодавець сам вас шукатиме;

HelpUkrainians.Jooble – робота для українців за кордоном;

Remoteukraine.org – об'єднання компаній, які шукають кваліфікованих українців, які втратили роботу через війну.

Також ви можете зареєструватися на закордонних біржах фрілансу Upwork та Fiverr.

Крім того, роботу також можна знайти на телеграм-каналах: