Результати дослідження

Який відсоток бізнесу продовжує працювати

52% українських компаній хоч і з обмеженнями, але працюють .

українських компаній хоч і з обмеженнями, але . 27% призупинили, але хочуть відновлювати свою діяльність.

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Якому відсотку українців платять зарплату

63% компаній продовжують платити зарплату у повному обсязі , а 45% ще й здійснюють додаткові або авансові виплати.

, а 45% ще й здійснюють додаткові або авансові виплати. Лише 3% компаній були змушені скоротити зарплату, а 1% відправили працівників у неоплачувану відпустку, не платять зарплату або змушені звільняти працівників.

Бізнес підтримує армію чи територіальну оборону:

41% допомагають фінансово ,

, 35% підтримують працівників, які захищають країну,

31% постачають продукти,

29% постачають послуги,

16% – ліки,

9% – засоби захисту та оборони.

Відсоток бізнесу, який продовжує працювати навіть в умовах війни / Інфографіка ЄБА

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