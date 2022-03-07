Результати дослідження
Який відсоток бізнесу продовжує працювати
- 52% українських компаній хоч і з обмеженнями, але працюють.
- 27% призупинили, але хочуть відновлювати свою діяльність.
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Якому відсотку українців платять зарплату
- 63% компаній продовжують платити зарплату у повному обсязі, а 45% ще й здійснюють додаткові або авансові виплати.
- Лише 3% компаній були змушені скоротити зарплату, а 1% відправили працівників у неоплачувану відпустку, не платять зарплату або змушені звільняти працівників.
Бізнес підтримує армію чи територіальну оборону:
- 41% допомагають фінансово,
- 35% підтримують працівників, які захищають країну,
- 31% постачають продукти,
- 29% постачають послуги,
- 16% – ліки,
- 9% – засоби захисту та оборони.
Відсоток бізнесу, який продовжує працювати навіть в умовах війни / Інфографіка ЄБА
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