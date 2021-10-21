Понад 85% українців планують змінити роботу впродовж року

Лише 5,4% українців задоволені місцем своєї роботи. Водночас 85,6% населення у разі можливості хочуть звільнитися та перейти на інше місце праці.

Про зміну роботи у найближчий рік ще не думали 9% українців. Про це мовиться у результатах опитування сайту для пошуку роботи.

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При цьому 53,3% опитаних спеціалістів зазначили, що для своєї кар'єри обрали б працювати на одному місці якомога довше, а роботу змінювали б лише через певні обставини.

Водночас 27,8% обрали б поступово зростати в межах однієї компанії. А 16,5% вважають, що краще змінювати роботу раз у 2 – 5 років із перспективою зростання зарплати та підвищення посади. Водночас лише 2,4% опитаних змінювали б місце праці частіше 1 разу на 2 роки за потреби.

Що мотивує українців змінювати роботу

Відсутність можливостей для зростання зарплати;

відсутність можливостей для кар'єрного розвитку;

ненадійність роботодавця;

токсичність на робочому місці;

бажання змін;

конфлікт;

зміна спеціалізації.

Що відбувалося із зарплатою після зміни роботи опитаних

У 49,7% українців заробітна плата здебільшого зростала;

у 32% – залишалася без змін;

у 9,8% – зарплата залишалася без змін, але було більше додаткових опцій;

у 8,5% – оплата зменшувалася.

. Опитування проводили впродовж 6 вересня – 6 жовтня 2021 року. У ньому взяли участь 1530 повнолітніх спеціалістів з галузей виробництва, освіти, медичної сфери, державного сектора, будівництва, готельно-ресторанної сфери, IT, аграрного сектора, логістика та інших. Анкетування було анонімним та складалося з 10 питань із запропонованими варіантами відповідей та можливістю написати власний варіант у деяких запитаннях.Дослідження не проводили в Криму та на окупованій території Донецької і Луганської областей. Статистична похибка вибірки не перевищує 3%.