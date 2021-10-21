Про зміну роботи у найближчий рік ще не думали 9% українців. Про це мовиться у результатах опитування сайту для пошуку роботи.
Цікаво Більшість працівників готові звільнитись, щоб не повертатись з "дистанційки": опитування
При цьому 53,3% опитаних спеціалістів зазначили, що для своєї кар'єри обрали б працювати на одному місці якомога довше, а роботу змінювали б лише через певні обставини.
Водночас 27,8% обрали б поступово зростати в межах однієї компанії. А 16,5% вважають, що краще змінювати роботу раз у 2 – 5 років із перспективою зростання зарплати та підвищення посади. Водночас лише 2,4% опитаних змінювали б місце праці частіше 1 разу на 2 роки за потреби.
Що мотивує українців змінювати роботу
- Відсутність можливостей для зростання зарплати;
- відсутність можливостей для кар'єрного розвитку;
- ненадійність роботодавця;
- токсичність на робочому місці;
- бажання змін;
- конфлікт;
- зміна спеціалізації.
Що відбувалося із зарплатою після зміни роботи опитаних
- У 49,7% українців заробітна плата здебільшого зростала;
- у 32% – залишалася без змін;
- у 9,8% – зарплата залишалася без змін, але було більше додаткових опцій;
- у 8,5% – оплата зменшувалася.