Про зміну роботи у найближчий рік ще не думали 9% українців. Про це мовиться у результатах опитування сайту для пошуку роботи.

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При цьому 53,3% опитаних спеціалістів зазначили, що для своєї кар'єри обрали б працювати на одному місці якомога довше, а роботу змінювали б лише через певні обставини.

Водночас 27,8% обрали б поступово зростати в межах однієї компанії. А 16,5% вважають, що краще змінювати роботу раз у 2 – 5 років із перспективою зростання зарплати та підвищення посади. Водночас лише 2,4% опитаних змінювали б місце праці частіше 1 разу на 2 роки за потреби.

Що мотивує українців змінювати роботу

  • Відсутність можливостей для зростання зарплати;
  • відсутність можливостей для кар'єрного розвитку;
  • ненадійність роботодавця;
  • токсичність на робочому місці;
  • бажання змін;
  • конфлікт;
  • зміна спеціалізації.

Що відбувалося із зарплатою після зміни роботи опитаних

  • У 49,7% українців заробітна плата здебільшого зростала;
  • у 32% – залишалася без змін;
  • у 9,8% – зарплата залишалася без змін, але було більше додаткових опцій;
  • у 8,5% – оплата зменшувалася.