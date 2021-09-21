Понад 80% українців помітили покращення стану доріг в Україні у 2021 році

Українці вважають, що за каденції Володимира Зеленського в Україні активніше будують дороги та ремонтують старі. Крім того, понад 60% населення задоволені діяльністю Укравтодору.

З 2017 року кількість українців, які помітили покращення доріг збільшилася на 20%. 4 роки тому таких людей було 62%.

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Кількість задоволених станом доріг українців є майже однаковою у всіх регіонах – 81 – 85%. Лише на Півдні трохи менше – 73%. Цікаво, що серед таких людей найбільше молоді, яка часто водить автомобіль.

Хто не помітив покращення доріг

21% людей, який не водить автомобіль;

24% осіб віком від 60 років;

29% бідних людей;

22% селян.

Чия заслуга у покращенні доріг

Цікаво, що у 2017 році люди завдячували місцевій владі за дороги. У 2020 році різко збільшилася частка тих, хто бачить у покращенні стану доріг заслугу президента – з 3% до 25%. Водночас вже у 2021 році частка таких людей становить 36%. Заслугу місцевої влади у стані доріг бачать 33% опитаних.

За якого президента найбільше ремонтували дороги

За каденції Володимира Зеленського – 41% опитаних;

Петра Порошенка – 9%;

Віктора Януковича – 7%;

Леоніда Кучми – 7%;

Віктора Ющенка – 1%;

всіх однаково – 10%;

за жодного – 9%.