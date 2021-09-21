Понад 80% українців помітили покращення стану доріг в Україні у 2021 році
Джерело:соціологічна група "Рейтинг"
Українці вважають, що за каденції Володимира Зеленського в Україні активніше будують дороги та ремонтують старі. Крім того, понад 60% населення задоволені діяльністю Укравтодору.
З 2017 року кількість українців, які помітили покращення доріг збільшилася на 20%. 4 роки тому таких людей було 62%.
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Кількість задоволених станом доріг українців є майже однаковою у всіх регіонах – 81 – 85%. Лише на Півдні трохи менше – 73%. Цікаво, що серед таких людей найбільше молоді, яка часто водить автомобіль.
Хто не помітив покращення доріг
- 21% людей, який не водить автомобіль;
- 24% осіб віком від 60 років;
- 29% бідних людей;
- 22% селян.
Чия заслуга у покращенні доріг
Цікаво, що у 2017 році люди завдячували місцевій владі за дороги. У 2020 році різко збільшилася частка тих, хто бачить у покращенні стану доріг заслугу президента – з 3% до 25%. Водночас вже у 2021 році частка таких людей становить 36%. Заслугу місцевої влади у стані доріг бачать 33% опитаних.
За якого президента найбільше ремонтували дороги
- За каденції Володимира Зеленського – 41% опитаних;
- Петра Порошенка – 9%;
- Віктора Януковича – 7%;
- Леоніда Кучми – 7%;
- Віктора Ющенка – 1%;
- всіх однаково – 10%;
- за жодного – 9%.