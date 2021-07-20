Результати дослідження
На скільки ідея з чотириденним робочим графіком реалістична в Україні
- 52,5% роботодавців вважають реалістичною можливість ввести чотириденний робочий тиждень в Україні.
- 47,5% – вважають, що це не реалістично для нашої країни.
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Чотириденний робочий день
Серед можливих перспектив для компанії при переході на чотириденний робочий тиждень більша частина респондентів відповіла таким чином:
- 71,3% – це дасть більше свободи для працівників у розв'язання особистих питань.
- 28,7% – не готові експериментувати зі зміною графіку співробітників.
Перспективи переходу на новий графік: позиція 71,3%
Роботодавці зазначили, що перехід на таких графік допоможе:
- зменшити офісні витрати компанії, наприклад, на електроенергію чи папір;
- оптимізує бізнес-процеси при меншій кількості робочих годин, підвищить лояльність співробітників до компанії;
- допоможе швидше розв'язувати робочі задачі та збільшить самодисципліну.
Не готові розглянути перехід: думка 28,7%
28,7% роботодавців, які не готові розглянути перехід на чотириденний робочий тиждень у своїй компанії, як експеримент, зазначили, що це пов'язано з тим, що:
- діяльність компанії не підходить для такого формату роботи;
- зменшить доходи компанії;
- уповільнить різні процеси у компанії;
- зменшить контроль за роботою співробітників.
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Чи залишиться зарплата незмінною
- 87,8% опитаних Jooble роботодавців зазначили, що вони готові залишити незмінною зарплату своїм співробітникам при зменшенні кількості робочих годин.
- 12,2% вважають, що зарплату логічно зменшити в такому випадку.
Як проводилось дослідження
Дослідження проводили аналітики сайту з пошуку роботи Jooble. Для цього було опитано 345 українських роботодавців у період з 8 червня по 8 липня 2021 року. Мета дослідження – з'ясувати, який відсоток українських роботодавців буде не проти чотирьохденного робочого тижня. Адже, деякі європейські країни й окремі компанії вже почали активно тестувати такий графік роботи.