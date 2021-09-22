Такі дані оприлюднила Державна служба статистики, дослідивши витрати українців з квітня по червень.
Важливо 1000 сторінок і 5 кілограмів: що приховує проєкт Держбюджету-2022
Згідно з цими даними, найбільше українці витрачають саме на продукти харчування та сплату комунальних послуг. Натомість найменше грошей йде на освіту, зв'язок та ресторани й готелі.
На що українці витрачають найбільше
- 41,4% – продукти харчування та безалкогольні напої;
- 13,7% – житло та комунальні послуги;
- 7,8% – алкоголь, тютюн та наркотики;
- 9,3% – транспорт;
- 6,1% – охорону здоров'я;
- 4,2% – одяг і взуття;
- 3,4% – відпочинок і культуру.
На що українці витрачають найбільше грошей / Скриншот із сайту Держстату
Раніше Держстат повідомив, що від початку карантину витрати українців зменшилися на 10,4%. Загалом впродовж квітня, травня і червня 2020 року громадяни витратили на покупки 649,3 мільярда гривень. Найбільше витрачали на продукти харчування та безалкогольні напої – 278,7 мільйона гривень або 42,9%.