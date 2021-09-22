Такі дані оприлюднила Державна служба статистики, дослідивши витрати українців з квітня по червень.

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Згідно з цими даними, найбільше українці витрачають саме на продукти харчування та сплату комунальних послуг. Натомість найменше грошей йде на освіту, зв'язок та ресторани й готелі.

На що українці витрачають найбільше

41,4% – продукти харчування та безалкогольні напої;

13,7% – житло та комунальні послуги;

7,8% – алкоголь, тютюн та наркотики;

9,3% – транспорт;

6,1% – охорону здоров'я;

4,2% – одяг і взуття;

3,4% – відпочинок і культуру.



На що українці витрачають найбільше грошей / Скриншот із сайту Держстату

Раніше Держстат повідомив, що від початку карантину витрати українців зменшилися на 10,4%. Загалом впродовж квітня, травня і червня 2020 року громадяни витратили на покупки 649,3 мільярда гривень. Найбільше витрачали на продукти харчування та безалкогольні напої – 278,7 мільйона гривень або 42,9%.



Витрати українців за час карантину / Інфографіка 24 каналу