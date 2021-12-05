За його словами, перевиконання здебільшого забезпечило збільшення надходжень від податкової та митниці. Похвалився Шмигаль і тим, що дефіцит загального фонду держбюджету зараз значно менший, ніж закладали.

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Шмигаль заявив про перевиконання держбюджету

Прем'єр-міністр українського уряду Денис Шмигаль заявив, що у 2021 році наша держава вже перевиконала державний бюджет. Мовиться про період з січня до листопада включно.

За словами Шмигаля, бюджет перевиконали на 4,4%. Тобто, саме настільки більше від запланованого до казни України надійшло грошей.

Загалом за січень – листопад 2021 року до бюджету надійшло 984,3 мільярда гривень – 104,4% від розпису звітного періоду,

– заявив Шмигаль.

І додав, що:

Перевиконання доходів державного бюджету за 11 місяців забезпечили надходження від податкової та митниці.

доходів державного бюджету за 11 місяців забезпечили надходження від податкової та митниці. А дефіцит загального фонду держбюджету за цих же 11 місяців склав 57,4 мільярда гривень, "що майже втричі менше від запланованого (175,7 мільярда)".

Нагадаємо: 2 грудня Верховна Рада остаточно проголосувала закон про державний бюджет України на 2022 рік. Усі основні цифри головного фінансового документа країни читайте у матеріалі 24 каналу.