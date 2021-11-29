Понад 4 мільярди гривень роботодавці заборгували українцям

В Україні загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати українцям, станом на 1 листопада 2021 року, склала 4007,4 мільйона гривень. Такий показник є на 0,1% більшим ніж у жовтні.

При цьому з початку 2021 року борги з виплати зарплати зросли на 53,4%. Варто зауважити, що у листопаді понад три чверті заборгованості припадало на промисловість – 76,50%.

До теми Більше, ніж контрабанда: скільки збитків державному бюджету завдають зарплати у конвертах

Де заборгованість є найбільшою

За даними Держстату, значну частину заборгованості з виплат утворено у:

Донецькій області – 25,1%;

Харківській області – 13,2%;

Дніпропетровській області – 11,9%;

Києві – 13,6%.

Водночас заборгованість на підприємствах, які припинили подавати звіти протягом 2019 – 2020 років, у листопаді склала 158,5 мільйона гривень.

У Держстаті повідомили , що впродовж перших 6 місяців 2021 року доходи українців здебільшого не перевищували 7 тисяч гривень на місяць. Водночас 31,1% громадян отримували більшу зарплату.

Цікаво До 35 тисяч гривень: кому на Львівщині пропонують найбільшу зарплату

Зарплата в Україні: останні новини