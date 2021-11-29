Понад 4 мільярди гривень роботодавці заборгували українцям

29 листопада 2021 , 16:40
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Джерело:

Державна служба статистики України

В Україні загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати українцям, станом на 1 листопада 2021 року, склала 4007,4 мільйона гривень. Такий показник є на 0,1% більшим ніж у жовтні.

При цьому з початку 2021 року борги з виплати зарплати зросли на 53,4%. Варто зауважити, що у листопаді понад три чверті заборгованості припадало на промисловість – 76,50%.

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Де заборгованість є найбільшою

За даними Держстату, значну частину заборгованості з виплат утворено у:

  • Донецькій області – 25,1%;
  • Харківській області – 13,2%;
  • Дніпропетровській області – 11,9%;
  • Києві – 13,6%. 

Водночас заборгованість на підприємствах, які припинили подавати звіти протягом 2019 – 2020 років, у листопаді склала 158,5 мільйона гривень.

Зверніть увагу! У Держстаті повідомили
, що впродовж перших 6 місяців 2021 року доходи українців здебільшого не перевищували 7 тисяч гривень на місяць. Водночас 31,1% громадян отримували більшу зарплату.

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Зарплата в Україні: останні новини 

  • Середня зарплата українців у вересні 2021 року зросла на 242 гривні. У результаті до оподаткування офіційна зарплата становила 14 239 гривень.
  • За даними Держстату, найвищими є зарплати у сфері авіаційного транспорту – понад 27 тисяч гривень. Найнижчі – у сфері "Поштова та кур'єрська діяльність".
  • Україна у 2022 році приділятиме пріоритетну увагу витратам на освіту, охорону здоров'я, оборону та безпеку. Зокрема, планують підвищити зарплати вчителям та стипендії студентам.
Автор: Тетяна Кійовська