При цьому з початку 2021 року борги з виплати зарплати зросли на 53,4%. Варто зауважити, що у листопаді понад три чверті заборгованості припадало на промисловість – 76,50%.
До теми Більше, ніж контрабанда: скільки збитків державному бюджету завдають зарплати у конвертах
Де заборгованість є найбільшою
За даними Держстату, значну частину заборгованості з виплат утворено у:
- Донецькій області – 25,1%;
- Харківській області – 13,2%;
- Дніпропетровській області – 11,9%;
- Києві – 13,6%.
Водночас заборгованість на підприємствах, які припинили подавати звіти протягом 2019 – 2020 років, у листопаді склала 158,5 мільйона гривень.
Цікаво До 35 тисяч гривень: кому на Львівщині пропонують найбільшу зарплату
Зарплата в Україні: останні новини
- Середня зарплата українців у вересні 2021 року зросла на 242 гривні. У результаті до оподаткування офіційна зарплата становила 14 239 гривень.
- За даними Держстату, найвищими є зарплати у сфері авіаційного транспорту – понад 27 тисяч гривень. Найнижчі – у сфері "Поштова та кур'єрська діяльність".
- Україна у 2022 році приділятиме пріоритетну увагу витратам на освіту, охорону здоров'я, оборону та безпеку. Зокрема, планують підвищити зарплати вчителям та стипендії студентам.