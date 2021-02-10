Понад 300 мільйонів доларів: саме стільки викрали хакери КНДР для ядерної програми країни

Хакери з Корейської Народно-Демократичної Республіки викрали більш як 300 мільйонів доларів для фінансування ядерних і балістичних ракетних програм своєї країни.

Світові ЗМІ повідомили про скандал за участі Корейської Народно-Демократичної Республіки, посилаючись на звіт ООН.

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Звіт ООН

Дипломатичне джерело в Раді Безпеки ООН поділилось частиною звіту ООН з телеканалом CNN. Звіт складається з інформації отриманої від:

країн-членів ООН,

спецслужб,

ЗМІ,

втікачів з КНДР.

Згідно з документом, неназвана країна-член ООН заявила, що в період між 2019 роком і листопадом 2020 року хакери вкрали віртуальні активи на суму 316,4 мільйона доларів.

Автори звіту

Автором звіту є група експертів ООН з Північної Кореї, якій доручено стежити за дотриманням і ефективністю санкцій, накладених проти режиму Кіма Чен Ина через ядерну і балістичну програми країни.

Звинувачення проти КНДР

Лідера КНДР Кім Чен Ина звинувачують в проведенні "операцій проти фінансових установ і віртуальних обмінних пунктів". На думку авторів звіту, мета глави КНДР, задля якої хакери викрали кошти, полягала в оплаті зброї та підтримки економіки країни, що нині перебуває у досить важкому становищі.

Думка слідчих ООН

Також у звіті стверджувалося, що КНДР "виробляла матеріал, що розщеплюється, обслуговувала ядерні об'єкти й модернізувала інфраструктуру балістичних ракет", продовжуючи при цьому "шукати матеріали й технології для цих програм за кордоном".

Слідчі ООН заявили, що одна неназвана країна оцінила "дуже ймовірним" те, що Північна Корея може встановити ядерний пристрій на балістичну ракету будь-якої дальності, але все ще не зрозуміло, чи зможуть ці ракети успішно повторно увійти в атмосферу Землі.