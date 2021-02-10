Хакери з Корейської Народно-Демократичної Республіки викрали більш як 300 мільйонів доларів для фінансування ядерних і балістичних ракетних програм своєї країни.

Світові ЗМІ повідомили про скандал за участі Корейської Народно-Демократичної Республіки, посилаючись на звіт ООН.

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Звіт ООН

Дипломатичне джерело в Раді Безпеки ООН поділилось частиною звіту ООН з телеканалом CNN. Звіт складається з інформації отриманої від:

країн-членів ООН,

спецслужб,

ЗМІ,

втікачів з КНДР.

Згідно з документом, неназвана країна-член ООН заявила, що в період між 2019 роком і листопадом 2020 року хакери вкрали віртуальні активи на суму 316,4 мільйона доларів.

Автори звіту

Автором звіту є група експертів ООН з Північної Кореї, якій доручено стежити за дотриманням і ефективністю санкцій, накладених проти режиму Кіма Чен Ина через ядерну і балістичну програми країни.

Звинувачення проти КНДР

Лідера КНДР Кім Чен Ина звинувачують в проведенні "операцій проти фінансових установ і віртуальних обмінних пунктів". На думку авторів звіту, мета глави КНДР, задля якої хакери викрали кошти, полягала в оплаті зброї та підтримки економіки країни, що нині перебуває у досить важкому становищі.

Також у звіті стверджувалося, що КНДР "виробляла матеріал, що розщеплюється, обслуговувала ядерні об'єкти й модернізувала інфраструктуру балістичних ракет", продовжуючи при цьому "шукати матеріали й технології для цих програм за кордоном".

Думка слідчих ООН

Слідчі ООН заявили, що одна неназвана країна оцінила "дуже ймовірним" те, що Північна Корея може встановити ядерний пристрій на балістичну ракету будь-якої дальності, але все ще не зрозуміло, чи зможуть ці ракети успішно повторно увійти в атмосферу Землі.

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