Понад 3 мільярди гривень зарплати роботодавці заборгували українцям

У Державній службі статистики підрахували суму заборгованості по виплаті заробітної плати в Україні за 2020 рік. Так, роботодавці не виплатили понад 3 мільярдри гривень.

Дані: Держстат

Зарплатна заборгованість зросла на 3,4%. Станом на 1 січня 2021 року вона склала 3,137 мільярда гривень.

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Тоді як в грудні 2020 року ця заборгованість скоротилася на 21,8%. За даними, в грудні минулого року сума заборгованості із зарплати економічно активних підприємств зменшилася на 31,1% і на 1 січня 2021 року склала 1,878 мільярда гривень.

Найвищий рівень заборгованості на початок 2021 року виявився у таких областях:

Чернівецькій області зросла на 8,9 раза;

у Рівненській в 2,8 рази;

на Хмельниччині в 2,2 рази;

у Полтавській в 2 рази.

При цьому скорочення заборгованості по заробітній платі в 2020 році зафіксували в таких областях:

Луганській області. Там показник зріс на 84,4%;

у Львівській – на 47,2%;

Івано-Франківській – на 6,1%.

Де більша заборгованість по сферах

Держстат уточнив, що заборгованість з виплати зарплати зросла в таких сферах:

тимчасового розміщення та організації харчування – більш як в 21 разів – до 7,923 мільйона гривень;

надання інших видів послуг – у понад 15 разів – до 1,258 мільйона гривень;

в сільському і лісовому господарстві на 83,5% – тобто до понад 54 мільйонів ​​гривень;

сфері охорони здоров'я та соціального страхування на 80,2% до понад 31 мільйона гривень;

у сфері державного управління і оборони – на 70,4%;

професійної, наукової і технічної діяльності – на 46,1%;

у сфері інформації та телекомунікацій – на 45,7%.

А також у сфері фінансової і страхової діяльності, на підприємствах транспорту, поштової та кур'єрської служби та інших.

Водночас у 2020 році скоротилася заборгованість в сфері оптової та роздрібної торгівлі та на підприємствах промисловості.