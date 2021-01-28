Понад 3 мільярди гривень зарплати роботодавці заборгували українцям

У Державній службі статистики підрахували суму заборгованості по виплаті заробітної плати в Україні за 2020 рік. Так, роботодавці не виплатили понад 3 мільярдри гривень.
Дані: Держстат
Зарплатна заборгованість зросла на 3,4%. Станом на 1 січня 2021 року вона склала 3,137 мільярда гривень.
Увага Як змінилася середня зарплата в Україні за 2020 рік: дані Держстату
Тоді як в грудні 2020 року ця заборгованість скоротилася на 21,8%. За даними, в грудні минулого року сума заборгованості із зарплати економічно активних підприємств зменшилася на 31,1% і на 1 січня 2021 року склала 1,878 мільярда гривень.
Найвищий рівень заборгованості на початок 2021 року виявився у таких областях:
При цьому скорочення заборгованості по заробітній платі в 2020 році зафіксували в таких областях:
Держстат уточнив, що заборгованість з виплати зарплати зросла в таких сферах:
А також у сфері фінансової і страхової діяльності, на підприємствах транспорту, поштової та кур'єрської служби та інших.Увага! Водночас у 2020 році скоротилася заборгованість в сфері оптової та роздрібної торгівлі та на підприємствах промисловості.