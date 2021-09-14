Понад 17,5 тисяч гривень: Шмигаль спрогнозував, як збільшиться середньомісячна зарплата

За прогнозом Дениса Шмигаля середня зарплата українців на місяць стрімко зросте аж до 17,5 тисяч гривень. Щоправда, станеться це, як сказав прем'єр, лише наприкінці 2022 року.

Такі цифри він озвучив під час пресконференції. Водночас середньомісячна заробітна плата у 2022 році складатиме 15 258 гривень.

Важливо В яких областях України найвища середня зарплата: інфографіка

Шмигаль наголосив, що уряд слідкує за тим, щоб зростала не лише номінальна заробітна плата, але і реальна.

Це доволі високий рівень. Це означає, що вже наприкінці року середня заробітна плата буде сягати понад 17,5 тисяч гривень. І це буде дозволяти зростати реальному рівню заробітної плати,

– пояснив український прем'єр.

Скільки зараз отримують українці

Згідно з даними Держстату, у період із січня по липень 2021 року середня зарплата в Україні склала майже 13,5 тисяч гривень.

Як мовиться у Бюджетній декларації, середньомісячна зарплата у 2022 році має зрости до 15 258 гривень, у 2024 році – до 19 063 гривень.



Зарплати, пенсії та прожитковий мінімум українців у 2021 році / Інфографіка 24 каналу