Такі цифри він озвучив під час пресконференції. Водночас середньомісячна заробітна плата у 2022 році складатиме 15 258 гривень.

Важливо В яких областях України найвища середня зарплата: інфографіка

Шмигаль наголосив, що уряд слідкує за тим, щоб зростала не лише номінальна заробітна плата, але і реальна.

Це доволі високий рівень. Це означає, що вже наприкінці року середня заробітна плата буде сягати понад 17,5 тисяч гривень. І це буде дозволяти зростати реальному рівню заробітної плати,

– пояснив український прем'єр.

Скільки зараз отримують українці

Згідно з даними Держстату, у період із січня по липень 2021 року середня зарплата в Україні склала майже 13,5 тисяч гривень.

Як мовиться у Бюджетній декларації, середньомісячна зарплата у 2022 році має зрости до 15 258 гривень, у 2024 році – до 19 063 гривень.



Зарплати, пенсії та прожитковий мінімум українців у 2021 році / Інфографіка 24 каналу