Понад 10 мільйонів українців з 1 березня отримають підвищені пенсії, – Лазебна

У Міністерстві соціальної політики заявили, що з 1 березня для понад 10 мільйонів українців зростуть соціальні виплати. Підвищення має сягнути 14%.

У 2021 році на 10% зросли споживчі ціни, тому тепер планують підвищувати й пенсії та різні допомоги. Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає 24 канал.

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Підвищення на 14% – це індекс, який ми визначили через 50% індексу зростання споживчих цін та 50% зростання зарплат. З них і сплачуються внески до Пенсійного фонду. Тобто 14% – це те, що потрібно очікувати нашим пенсіонерам з 1 березня,

– пояснила міністерка.

За її словами, підвищення отримають 10 мільйонів 200 тисяч українських пенсіонерів. Воно включатиме й індексацію страхових пенсій, і доплати для різних категорій, які не підпадають під неї. Також вперше проіндексують військові пенсії.

Яких ще змін очікувати пенсіонерам

Міністерка наголосила, що вперше за 15 років зросте так звана соціальна пенсія. Такі зміни планували аж на грудень, але вирішили пришвидшити і запровадять уже в березні. Її розмір прив'язаний до прожиткового мінімуму й становить 1934 гривні. З березня така пенсія буде 2100 гривень. Її отримують 1 мільйон українців.

Сьогодні таких людей мільйон, а коли ми прийшли, така мінімальна пенсія була у 4 мільйонів. Ми різними доплатами зменшили цю кількість. Цього року буде категорія 70+,

– сказала Лазебна.

Вона також запевнила, що держбюджет витримає зростання пенсій, бо будуть надходження до страхових фондів.

"Міністр охорони здоров'я на нараді в уряді розповів, як підвищується зарплата медикам. А я радію, що з кожної зарплати надходження йдуть до страхових соціальних фондів і є більше можливостей. Якщо потрібно буде підвищувати доходи людей, будемо це робити прискореними темпами", – заявила міністерка.

Пенсійні зміни в 2022 році

З 1 січня 2022 року в Україні змінили вимоги до страхового стажу, який дозволяє населенню виходити на пенсію за віком. Але якщо навіть українець має менше ніж 15 років стажу, йдучи на пенсію у 65 років, він все одно має право на певну соцвиплату.

Загалом у 2022 році планують збільшувати грошові виплати для українських пенсіонерів. Уряд анонсував, що перерахунок матиме 12 етапів адресного підвищення різним категоріям пенсіонерів.

Мінсоцполітики також пропонувало Кабміну підтримати ініціативу щодо запровадження накопичувальних пенсій на всіх підприємствах. На думку міністерства, це допоможе розвинути накопичувальне пенсійне забезпечення.

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