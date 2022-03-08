Про це свідчать результати опитуванням United Surveys для "DGP" і "RMF FM".

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Результати опитування

Більшість поляків (67,8%) виступають за відмову від російських енергоресурсів, тоді як проти 19,9%.

Понад половина (52,7%) готові платити вищі податки заради безпеки країни. Водночас 42,2% не готові цього робити.

Цікаво, що 43,2% поляків вважають, що Путін захоче напасти й на Польщу. Більшість з цих респондентів – жінки.

Чи відмовиться світ від російських енергоносіїв

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європа свідомо звільнила від санкцій енергоносії з Росії. Пояснили тим, що не можуть за одну ніч знайти нові джерела постачання. Але активно цим займатимуться.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що дуже скоро будуть позитивні новини зі Сполучених Штатів з приводу ембарго на нафту. Про таку можливість також писали американські ЗМІ.

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