Польська компанія закупила газ зі США для України

Польська енергетична компанія PGNiG оголосила про покупку зрідженого природного газу зі США. До кінця березня 2022 року його передадуть Україні.

Вантаж зі зрідженим природним газом прибуде зі США до Польщі уже до кінця лютого 2022 року. Його приймуть у порті імені президента Леха Качинського в Свіноуйсце.

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Україна вдруге отримає американський газ

Польська компанія уже вдруге замовляє для України американський газ. Уперше це відбулося у 2019 році.

Після того, як американський газ прибуде до Польщі, його відправлять до польсько-українського кордону. Паливо отримає американсько-українська компанія Energy Resources of Ukraine.

Голова правління компанії PGNiG SA Павел Маєвський наголосив, що через енергетичну кризу в Європі такий крок є важливим.

Це чергове постачання американського зрідженого природного газу до України, здійснене компанією PGNiG у співпраці з ERU, яка є нашим стратегічним торговим партнером на українському ринку. Хороші відносини, побудовані роками, особливо важливі зараз, у період великої турбулентності на газовому ринку в Європі,

– заявив Маєвський.

Водночас представник Energy Resources of Ukraine Дейл Перрі підкреслив, що поставки зрідженого газу є кроком до енергетичної незалежності. За допомогою американського палива Україна успішно завершить опалювальний сезон.

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