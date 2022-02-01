Вантаж зі зрідженим природним газом прибуде зі США до Польщі уже до кінця лютого 2022 року. Його приймуть у порті імені президента Леха Качинського в Свіноуйсце.

Важливо Польща й Україна збудують спільний газопровід

Україна вдруге отримає американський газ

Польська компанія уже вдруге замовляє для України американський газ. Уперше це відбулося у 2019 році.

Після того, як американський газ прибуде до Польщі, його відправлять до польсько-українського кордону. Паливо отримає американсько-українська компанія Energy Resources of Ukraine.

Голова правління компанії PGNiG SA Павел Маєвський наголосив, що через енергетичну кризу в Європі такий крок є важливим.

Це чергове постачання американського зрідженого природного газу до України, здійснена компанією PGNiG у співпраці з ERU, яка є нашим стратегічним торговим партнером на українському ринку. Хороші відносини, побудовані роками, особливо важливі зараз, у період великої турбулентності на газовому ринку в Європі,

– заявив Маєвський.

Водночас представник Energy Resources of Ukraine Дейл Перрі підкреслив, що поставки зрідженого газу є кроком до енергетичної незалежності. За допомогою американського палива Україна успішно завершить опалювальний сезон.

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