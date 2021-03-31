Польська компанія PGNiG разом з "Нафтогазом" шукатимуть газ в Україні
"Нафтогаз" і польська нафтогазова компанія PGN спільно шукатимуть газ у Західній Україні поблизу кордонфі з Польщею. Сторони вже підписали меморандум про взаєморозуміння.
Джерело:"Нафтогаз"
Поєднавши досвід та ресурси, партнери сподіваються реалізувати низку проєктів. Зокрема, роботи можуть розпочати на Берестянській ділянці.
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За результатами спільної роботи уряду та Нафтогазу отримали стратегічні активи, що дають змогу з впевненістю декларувати найбільший потенціал видобутку вуглеводнів серед країн Європи,
– мовиться у повідомленні.
Що кажуть у "Нафтогазі"
- Міжнародні партнери допоможуть у пришвидшеному темпі розкрити ресурсний потенціал України.
- Компанія PGNiG має високі стандарти та якісний досвід. Зокрема, вона здійснила успішне відкриття родовищ у Польщі – поблизу української частини Карпат.
- Окрім того, PGNiG демонструє вдалі приклади розвитку газовидобувного бізнесу в інших країнах. Насамперед мовиться про Норвегію.
- Співпраця з польською компанією допоможе реалізувати стратегічну мету "Нафтогазу" – досягнення енергетичної незалежності України вже упродовж 10 років.
Позиція PGNiG
- Україна може похвалитися найбільшим ресурсним потенціалом у Європі. Це робить її привабливою для компаній на кшталт PGNiG.
- Польська сторона особливо зацікавлена у розвитку видобутку газу в Західній Україні. Цей регіон є дуже перспективним.
- Співпраця – це не лише чудова можливість розвитку для обох компаній, але й ще один крок до зміцнення енергетичної безпеки Східної Європи.
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