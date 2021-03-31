"Нафтогаз" і польська нафтогазова компанія PGN спільно шукатимуть газ у Західній Україні поблизу кордонфі з Польщею. Сторони вже підписали меморандум про взаєморозуміння.

Поєднавши досвід та ресурси, партнери сподіваються реалізувати низку проєктів. Зокрема, роботи можуть розпочати на Берестянській ділянці. Актуально Ситуація з надрами не змінилася, – юристка назвала проблеми українського ринку нафти та газу За результатами спільної роботи уряду та Нафтогазу отримали стратегічні активи, що дають змогу з впевненістю декларувати найбільший потенціал видобутку вуглеводнів серед країн Європи,

– мовиться у повідомленні. Що кажуть у "Нафтогазі" Міжнародні партнери допоможуть у пришвидшеному темпі розкрити ресурсний потенціал України.

Компанія PGNiG має високі стандарти та якісний досвід. Зокрема, вона здійснила успішне відкриття родовищ у Польщі – поблизу української частини Карпат.

Окрім того, PGNiG демонструє вдалі приклади розвитку газовидобувного бізнесу в інших країнах. Насамперед мовиться про Норвегію.

Співпраця з польською компанією допоможе реалізувати стратегічну мету "Нафтогазу" – досягнення енергетичної незалежності України вже упродовж 10 років. Позиція PGNiG Україна може похвалитися найбільшим ресурсним потенціалом у Європі. Це робить її привабливою для компаній на кшталт PGNiG.

Польська сторона особливо зацікавлена у розвитку видобутку газу в Західній Україні. Цей регіон є дуже перспективним.

Співпраця – це не лише чудова можливість розвитку для обох компаній, але й ще один крок до зміцнення енергетичної безпеки Східної Європи. Зауважте! "Нафтогаз" планує залучити ізраїльську компанію для геологічної розвідки в Чорному морі. Мовиться про фірму Naphtha Israel Petroleum. Сторони вже підписали меморандум про взаєморозуміння.