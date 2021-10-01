На Польщу, Словаччину та Румунію: Україна через Угорщину переорієнтує реверс газу

Через газову угоду Угорщини та Росії, Україні доводиться переорієнтовувати реверс газу на польський, словацький та румунський ринки. Таке рішення довелося приймати навіть попри те, що угорський напрямок був одним із найперспективніших для нашої країни.

Здійснювати реверсні поставки неможливо, коли відсутній транзит. Про це розповіла директорка з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями Оператора ГТС Ольга Белькова в ефірі одного з телеканалів.

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Реверс неможливий

Україна не купує газ у Росії, а натомість перекуповує його в країн, які отримують блакитне паливо шляхом транзиту через Україну. Однак фізичний транзит є дещо затратнішим процесом ніж віртуальний – коли Україна одразу відбирає домовлену кількість газу під час транзиту через свою територію.

Стратегічним партнером у цьому була саме Угорщина. Однак відсутність транзиту через Україну змушує переорієнтовуватися. Тепер Оператор ГТС планує домовлятися з Словаччиною, Польщею та Румунією.

Газова угода Росії та Угорщини

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