Здійснювати реверсні поставки неможливо, коли відсутній транзит. Про це розповіла директорка з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями Оператора ГТС Ольга Белькова в ефірі одного з телеканалів.

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Реверс неможливий

Україна не купує газ у Росії, а натомість перекуповує його в країн, які отримують блакитне паливо шляхом транзиту через Україну. Однак фізичний транзит є дещо затратнішим процесом ніж віртуальний – коли Україна одразу відбирає домовлену кількість газу під час транзиту через свою територію.

Стратегічним партнером у цьому була саме Угорщина. Однак відсутність транзиту через Україну змушує переорієнтовуватися. Тепер Оператор ГТС планує домовлятися з Словаччиною, Польщею та Румунією.

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