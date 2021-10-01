Здійснювати реверсні поставки неможливо, коли відсутній транзит. Про це розповіла директорка з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями Оператора ГТС Ольга Белькова в ефірі одного з телеканалів.
Зверніть увагу Ситуація небезпечна для України, – економістка про початок постачання газу Угорщині з Росії
Реверс неможливий
Україна не купує газ у Росії, а натомість перекуповує його в країн, які отримують блакитне паливо шляхом транзиту через Україну. Однак фізичний транзит є дещо затратнішим процесом ніж віртуальний – коли Україна одразу відбирає домовлену кількість газу під час транзиту через свою територію.
Стратегічним партнером у цьому була саме Угорщина. Однак відсутність транзиту через Україну змушує переорієнтовуватися. Тепер Оператор ГТС планує домовлятися з Словаччиною, Польщею та Румунією.
Газова угода Росії та Угорщини
- Угорщина підписала угоду з "Газпромом" про транзит газу в обхід України.
- У МЗС України назвали політичним та економічно необґрунтованим рішенням, яке ухвалили на догоду Кремлю.
- У Будапешті розкритикували заяви з української сторони. Тамтешній голова МЗС звинуватив Київ у втручанні у внутрішні справи Угорщини.